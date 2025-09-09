Autora de “Vale Tudo” avalia mudar morte de Odete Roitman e surpreender público

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O remake de “Vale Tudo” trará mais suspense à morte de Odete Roitman. Segundo a colunista Carla Bittencourt do Portal LeoDias, antes do assassinato, “a vilã será alvo de um atentado a bala”, revelam os autores.

Personagens como Marco Aurélio, Maria de Fátima e César entram na lista de suspeitos. “César herdaria metade do Grupo TCA com a morte da empresária”, diz o roteiro.

Veja também: Humberto Carrão raspou a cabeça de verdade para ‘Vale Tudo’?; Saiba a verdade

Nos bastidores, há rumores de que “Odete pode forjar a própria morte para fugir do Brasil”. Outra hipótese seria a morte de Maria de Fátima.

A autora Manuela Dias avalia finais alternativos. “Queremos manter o público em suspense até o último capítulo”, disse a equipe, prometendo um desfecho histórico e surpreendente para os fãs.

O post Autora de “Vale Tudo” avalia mudar morte de Odete Roitman e surpreender público foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.