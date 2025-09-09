Autora de “Vale Tudo” avalia mudar morte de Odete Roitman e surpreender público
O remake de “Vale Tudo” trará mais suspense à morte de Odete Roitman. Segundo a colunista Carla Bittencourt do Portal LeoDias, antes do assassinato, “a vilã será alvo de um atentado a bala”, revelam os autores.
Personagens como Marco Aurélio, Maria de Fátima e César entram na lista de suspeitos. “César herdaria metade do Grupo TCA com a morte da empresária”, diz o roteiro.
Nos bastidores, há rumores de que “Odete pode forjar a própria morte para fugir do Brasil”. Outra hipótese seria a morte de Maria de Fátima.
A autora Manuela Dias avalia finais alternativos. “Queremos manter o público em suspense até o último capítulo”, disse a equipe, prometendo um desfecho histórico e surpreendente para os fãs.
