Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Solange faz ameaça para salvar Afonso após piora

Herdeiro da TCA se vê desanimado em continuar lutando após ter uma nova piora no tratamento contra o câncer. Saiba o que vai acontecer na novela

Por Marilia Pessoa Publicado em 08/09/2025 às 16:26
Solange e Afonso em Vale Tudo
Solange e Afonso em Vale Tudo - Globo/Manoella Mello

Solange (Alice Wegmann) terá que fazer uma “ameaça” para incentivar Afonso (Humberto Carrão) a lutar pela própria vida nos próximos capítulos de “Vale Tudo”.

Afonso terá uma piora no tratamento contra a leucemia, após ter passado pela primeira sessão de quimioterapia.

O herdeiro da TCA mencionará que não quer continuar com o tratamento e pensa em desistir da própria vida.

Solange, que está esperando gêmeos do triatleta, ameaça terminar o relacionamento se ele desistir do tratamento. Assim, Afonso decide continuar lutando contra o câncer.

Afonso aguarda uma doação de medula de um doador compatível. O que ele não sabe é que as suas esperanças estão em Leonardo, seu irmão que Odete Roitman esconde.

Afonso não teve leucemia na versão original de Vale Tudo, de 1988.

