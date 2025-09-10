Vale Tudo: Fátima usa golpe sujo para dopar Heleninha
Vilã fará armação com ajuda de Marina, empregada dos Roitman. Confira o que vai acontecer em breve nos próximos capítulos da novela das nove
Clique aqui e escute a matéria
Heleninha (Paolla Oliveira) será dopada por causa de mais um plano sujo de Maria de Fátima (Bella Campos) nos próximos capítulos de Vale Tudo, novela da TV Globo.
A jovem vilã usará Marina (Fernanda Botelho), a empregada da família Roitman, para colocar seu plano em prática na mansão.
Maria de Fátima decide acabar com o namoro de Celina (Malu Galli) e Estéban (Caco Ciocler) para que a irmã de Odete se envolva com seu comparsa, Olavo (Ricardo Teodoro), e que ela se beneficie com isso.
Orientada por Maria de Fátima, Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha.
A intenção é fazer com que a tia da artista plástica acredite que a sobrinha está embriagada.
Celina passa a cuidar mais de Heleninha e isso começa a desgastar o relacionamento com Estéban, que pede um tempo na relação.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Celina fica balançada e acaba caindo no papo de Olavo, como planejado por Maria de Fátima. A jovem ainda envia flores em nome de Olavo para deixar a ricaça bastante confusa.