Vale Tudo | Notícia

Vale Tudo: Fátima usa golpe sujo para dopar Heleninha

Vilã fará armação com ajuda de Marina, empregada dos Roitman. Confira o que vai acontecer em breve nos próximos capítulos da novela das nove

Por Marilia Pessoa Publicado em 10/09/2025 às 18:08
Heleninha em Vale Tudo
Heleninha em Vale Tudo - Reprodução/Globo

Heleninha (Paolla Oliveira) será dopada por causa de mais um plano sujo de Maria de Fátima (Bella Campos) nos próximos capítulos de Vale Tudo, novela da TV Globo.

A jovem vilã usará Marina (Fernanda Botelho), a empregada da família Roitman, para colocar seu plano em prática na mansão.

Maria de Fátima decide acabar com o namoro de Celina (Malu Galli) e Estéban (Caco Ciocler) para que a irmã de Odete se envolva com seu comparsa, Olavo (Ricardo Teodoro), e que ela se beneficie com isso.

Orientada por Maria de Fátima, Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha.

A intenção é fazer com que a tia da artista plástica acredite que a sobrinha está embriagada.

Celina passa a cuidar mais de Heleninha e isso começa a desgastar o relacionamento com Estéban, que pede um tempo na relação.

Celina fica balançada e acaba caindo no papo de Olavo, como planejado por Maria de Fátima. A jovem ainda envia flores em nome de Olavo para deixar a ricaça bastante confusa.

