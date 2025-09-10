Vale Tudo: Fátima usa golpe sujo para dopar Heleninha

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vilã fará armação com ajuda de Marina, empregada dos Roitman. Confira o que vai acontecer em breve nos próximos capítulos da novela das nove

Clique aqui e escute a matéria

Heleninha (Paolla Oliveira) será dopada por causa de mais um plano sujo de Maria de Fátima (Bella Campos) nos próximos capítulos de Vale Tudo, novela da TV Globo.

A jovem vilã usará Marina (Fernanda Botelho), a empregada da família Roitman, para colocar seu plano em prática na mansão.

Maria de Fátima decide acabar com o namoro de Celina (Malu Galli) e Estéban (Caco Ciocler) para que a irmã de Odete se envolva com seu comparsa, Olavo (Ricardo Teodoro), e que ela se beneficie com isso.

Orientada por Maria de Fátima, Marina coloca um remédio de Celina no chá de Heleninha.

A intenção é fazer com que a tia da artista plástica acredite que a sobrinha está embriagada.

Celina passa a cuidar mais de Heleninha e isso começa a desgastar o relacionamento com Estéban, que pede um tempo na relação.

Celina fica balançada e acaba caindo no papo de Olavo, como planejado por Maria de Fátima. A jovem ainda envia flores em nome de Olavo para deixar a ricaça bastante confusa.

