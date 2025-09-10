Vale Tudo: Fátima tenta voltar com César e propõe plano ousado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Jovem não desiste de reatar com o ex-namorado que agora está com Odete. Confira o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela das nove

Maria de Fátima (Bella Campos) não desiste fácil. A personagem vai tentar voltar com César (Cauã Reymond) e usará a gravidez para convencê-lo nos próximos capítulos de Vale Tudo, novela da TV Globo.

“Eu saí da ultrassonografia agora, tá tudo bem com o bebê. É um menino”, dirá ela, tentando empolgar o ex. O filho que ela espera é do amante e não do ex-marido, Afonso (Humberto Carrão).

“E gosto de você de verdade. Você não pode me abandonar assim!”, implora a jovem.

Fátima ainda terá coragem de sugerir um plano ousado e arriscado a César: ele pode continuar com Odete Roitman (Debora Bloch) e eles voltariam a ser amantes.

“Não dá. A Odete é muito mais ligada que o Afonso. E sabe o que é? Você me deu azar”, dirá César, dispensando a ex-amante.

Olavo (Ricardo Teodoro) também pedirá que Maria de Fátima o esqueça.