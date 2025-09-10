Globo grava novela inédita para celular com Jade Picon

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O episódio piloto da novela, dirigida por Adriano Melo, será produzido para testar a viabilidade de um formato popular nas redes sociais. Saiba mais

A Globo está gravando uma novela vertical com a influencer, ex-BBB e atriz Jade Picon. O capítulo a ser filmado é o piloto e funciona como teste para avaliar se a produção continuará a ser feita.

O folhetim é dirigido por Adriano Melo e pode ser uma aposta no formato que tem feito muito sucesso nas redes sociais. Nessas novelas verticais, os capítulos são bem curtos, com poucos minutos, e filmados para serem assistidos pelo celular.

Segundo informações do Notícias da TV, a ideia da emissora é produzir três capítulos de uma história original feita diretamente para exibição na internet.

A Globo vai avaliar a possibilidade de produzir a novela completa para ser exibida em plataformas como Globoplay e Gshow ou em redes sociais de vídeos curtos.

Jade Picon, que estrelará a novela em formato inédito, estreou na teledramaturgia da TV Globo em 2023, com “Travessia”. Folhetim foi escrito por Glória Perez.

