fechar
Novela | Notícia

Globo grava novela inédita para celular com Jade Picon

O episódio piloto da novela, dirigida por Adriano Melo, será produzido para testar a viabilidade de um formato popular nas redes sociais. Saiba mais

Por Marilia Pessoa Publicado em 10/09/2025 às 13:14
Jade Picon
Jade Picon - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A Globo está gravando uma novela vertical com a influencer, ex-BBB e atriz Jade Picon. O capítulo a ser filmado é o piloto e funciona como teste para avaliar se a produção continuará a ser feita.

O folhetim é dirigido por Adriano Melo e pode ser uma aposta no formato que tem feito muito sucesso nas redes sociais. Nessas novelas verticais, os capítulos são bem curtos, com poucos minutos, e filmados para serem assistidos pelo celular.

Segundo informações do Notícias da TV, a ideia da emissora é produzir três capítulos de uma história original feita diretamente para exibição na internet.

A Globo vai avaliar a possibilidade de produzir a novela completa para ser exibida em plataformas como Globoplay e Gshow ou em redes sociais de vídeos curtos.

Leia Também

Jade Picon, que estrelará a novela em formato inédito, estreou na teledramaturgia da TV Globo em 2023, com “Travessia”. Folhetim foi escrito por Glória Perez.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025? Veja programação completa
Transmissão

Tem jogo na Globo hoje (10/09) da Copa do Brasil 2025? Veja programação completa
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta quinta-feira

Compartilhe

Tags