Vilã em História de Amor, Carolina Ferraz manda a real sobre retorno às novelas

Carolina Ferraz, a Paula de História de Amor, e atualmente apresentadora do Domingo Espetacular, da Record, confessou mais uma vez que não pretende retornar às novelas tão cedo.

“A atriz está aqui, está pronta, é superanimada. Só não quero fazer novela, o resto está tudo certo. Acho difícil [voltar], muito tempo. Novela precisa de muita disposição física. É só por isso. Eu adoro novela, mas é muito tempo, te prende muito. Acho que não tenho mais essa disposição física”, contou em entrevista à Quem. “Tudo, menos novela. Qualquer coisa…Cinema, série, teatro, qualquer coisa”, acrescentou.

Contudo, a atriz está disposta a retornar aos palcos. “Agora, estou com vontade de fazer teatro…Vontade de fazer comédia no teatro. Quem sabe ano que vem eu não volto com alguma coisa”, entregou.

Por falar em História de Amor, a trama de Manoel Carlos termina nesta sexta-feira (12). Atualmente, a novela tem feito dobradinha com Terra Nostra, com Ana Paula Arósio e Tiago Lacerda como casal de protagonistas.

