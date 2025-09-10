André Mattos volta às novelas da Globo após 20 anos e celebra: “Muito honrado”
Vale Tudo já caminha para a sua reta final e a Globo se prepara para a estreia de Três Graças, nova novela das nove da emissora, assinada por Aguinaldo Silva, que trará de volta um rosto bastante conhecido do público, afastado das novelas há 20 anos.
André Mattos está de volta ao canal, com um personagem em Três Graças, após sua última aparição nas novelas da emissora em Senhora do Destino, do mesmo autor, exibida em 2005.
Em entrevista ao NaTelinha, André celebrou seu retorno à Teledramaturgia e contou que a volta tem um sabor todo especial. “Receber o convite para trabalhar na novela Três Graças foi um privilégio e eu me senti muito honrado por voltar à TV Globo, depois de 20 anos”, disse ele.
“Aguinaldo sempre foi um autor muito generoso comigo. Então voltar para as novelas da TV Globo, através do Aguinaldo, do Virgílio da Silva e do Zé Dassilva, é um privilégio. Eu me sinto muito abençoado e estou muito preparado para esse trabalho”, pontuou.
