fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Amaury Lorenzo volta a provocar seguidores e posta foto nu

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 02/09/2025 às 7:04
Amaury Lorenzo volta a provocar seguidores e posta foto nu
Amaury Lorenzo volta a provocar seguidores e posta foto nu - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Amaury Lorenzo, ator, voltou a provocar os fãs, nesta segunda-feira (1º). O galã global deixou a toalha pendurando no banheiro e sugeriu que estava pelado! Os elogios foram inevitáveis.

“Um copo de água e um home desse eu passava um mês de boa”, “Tem parte faltando, me manda”, “O braço enorme”, “Lindo como sempre”, “O melhor né”, “Gato”, “Que banheiro chique”, “Te seguir é teste pra cardíaco, a gente nunca sabe o que esperar de uma publicação”, foram alguns comentários.

LEIA AGORA: Alinne Moraes posa de topless em cliques ousados feito pelo marido

O ator está confirmadíssimo na nova novela das nove, Três Graças, de Aguinaldo Silva. Nos últimos anos, Amaury vem emendando várias novelas na Globo e tem a resposta para isso.

“Esses dias me perguntaram na rede Globo: ‘Amaury, você fez Terra e Paixão e foi sucesso, você fez Vítimas do Dia foi um sucesso, Dança dos Famosos em segundo lugar um sucesso. E agora o Chico, da novela das sete, uma audiência do caramba, um sucesso! Você esperava?’ Eu digo: ‘Olha, eu trabalhei trinta anos no teatro para isso’”, disse.

Amaury Lorenzo. Foto: Reprodução/ Instagram

O post Amaury Lorenzo volta a provocar seguidores e posta foto nu foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Globo começa gravações de Três Graças no Rio
Aguinaldo Silva

Globo começa gravações de Três Graças no Rio
Protagonista de Três Graças, Romulo Estrela aparece sem camisa e causa frisson
Famosos sem camisa

Protagonista de Três Graças, Romulo Estrela aparece sem camisa e causa frisson

Compartilhe

Tags