Amaury Lorenzo volta a provocar seguidores e posta foto nu
Amaury Lorenzo, ator, voltou a provocar os fãs, nesta segunda-feira (1º). O galã global deixou a toalha pendurando no banheiro e sugeriu que estava pelado! Os elogios foram inevitáveis.
“Um copo de água e um home desse eu passava um mês de boa”, “Tem parte faltando, me manda”, “O braço enorme”, “Lindo como sempre”, “O melhor né”, “Gato”, “Que banheiro chique”, “Te seguir é teste pra cardíaco, a gente nunca sabe o que esperar de uma publicação”, foram alguns comentários.
O ator está confirmadíssimo na nova novela das nove, Três Graças, de Aguinaldo Silva. Nos últimos anos, Amaury vem emendando várias novelas na Globo e tem a resposta para isso.
“Esses dias me perguntaram na rede Globo: ‘Amaury, você fez Terra e Paixão e foi sucesso, você fez Vítimas do Dia foi um sucesso, Dança dos Famosos em segundo lugar um sucesso. E agora o Chico, da novela das sete, uma audiência do caramba, um sucesso! Você esperava?’ Eu digo: ‘Olha, eu trabalhei trinta anos no teatro para isso’”, disse.
