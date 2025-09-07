Julio Rocha rebate críticas por volta às novelas após emplacar carreira de influenciador: “Torceram o nariz”
Julio Rocha está nos preparativos para fazer o seu retorno às telinhas. O ator está confirmado no elenco de Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, e que marcará sua volta após 12 anos.
Em entrevista ao portal NaTelinha, o galã refletiu sobre as mudanças que ocorreram na sua carreira de lá pra cá, como na sua investida nos conteúdos digitais, onde soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, e também chegou a trabalhar no teatro e como apresentador do TV Fama, na RedeTV!, em 2021.
“No início, muita gente torceu o nariz, mas hoje tenho orgulho de dizer que consegui me firmar no ambiente digital aos 45 anos”, disse Júlio Rocha, que avaliou o período distante das novelas.
“Sempre soube que em algum momento eu voltaria a fazer novela, só não sabia exatamente quando. Hoje, olhando para trás, vejo esse intervalo com muito respeito. Foi um tempo necessário para o meu crescimento pessoal e profissional. Claro que senti falta das novelas, mas esse distanciamento também me preparou ainda mais para viver esse retorno”, refletiu o ator. Agora com duplas funções profissionais, Julio Rocha apontou como pretende conciliar a carreira na web e na TV, além da família – ele é pai de José, de 6 anos, Eduardo, de 5, e Sarah, de 2, frutos do casamento com Karoline Kleine.
“Retorno para a rotina intensa (e gostosa) que é gravar uma novela, com a missão de conciliar com a nada fácil rotina da criação de conteúdos para as redes sociais, e também tenho outros projetos que em breve vou poder contar (risos)”, pontuou ele.
