fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Julio Rocha rebate críticas por volta às novelas após emplacar carreira de influenciador: “Torceram o nariz”

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 07/09/2025 às 16:07
Julio Rocha rebate críticas por volta às novelas após emplacar carreira de influenciador: “Torceram o nariz”
Julio Rocha rebate críticas por volta às novelas após emplacar carreira de influenciador: “Torceram o nariz” - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Julio Rocha está nos preparativos para fazer o seu retorno às telinhas. O ator está confirmado no elenco de Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, e que marcará sua volta após 12 anos.

Em entrevista ao portal NaTelinha, o galã refletiu sobre as mudanças que ocorreram na sua carreira de lá pra cá, como na sua investida nos conteúdos digitais, onde soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, e também chegou a trabalhar no teatro e como apresentador do TV Fama, na RedeTV!, em 2021.

“Torceram o nariz”

“No início, muita gente torceu o nariz, mas hoje tenho orgulho de dizer que consegui me firmar no ambiente digital aos 45 anos”, disse Júlio Rocha, que avaliou o período distante das novelas.

“Sempre soube que em algum momento eu voltaria a fazer novela, só não sabia exatamente quando. Hoje, olhando para trás, vejo esse intervalo com muito respeito. Foi um tempo necessário para o meu crescimento pessoal e profissional. Claro que senti falta das novelas, mas esse distanciamento também me preparou ainda mais para viver esse retorno”, refletiu o ator. Agora com duplas funções profissionais, Julio Rocha apontou como pretende conciliar a carreira na web e na TV, além da família – ele é pai de José, de 6 anos, Eduardo, de 5, e Sarah, de 2, frutos do casamento com Karoline Kleine.

“Retorno para a rotina intensa (e gostosa) que é gravar uma novela, com a missão de conciliar com a nada fácil rotina da criação de conteúdos para as redes sociais, e também tenho outros projetos que em breve vou poder contar (risos)”, pontuou ele.

VEJA MAIS: Julio Rocha surge de cueca amarela e exibe volume saliente

O post Julio Rocha rebate críticas por volta às novelas após emplacar carreira de influenciador: “Torceram o nariz” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira
Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira
Filmes

Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

Compartilhe

Tags