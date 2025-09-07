Julio Rocha rebate críticas por volta às novelas após emplacar carreira de influenciador: “Torceram o nariz”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Julio Rocha está nos preparativos para fazer o seu retorno às telinhas. O ator está confirmado no elenco de Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, e que marcará sua volta após 12 anos.

Em entrevista ao portal NaTelinha, o galã refletiu sobre as mudanças que ocorreram na sua carreira de lá pra cá, como na sua investida nos conteúdos digitais, onde soma mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, e também chegou a trabalhar no teatro e como apresentador do TV Fama, na RedeTV!, em 2021.

“Torceram o nariz”

“No início, muita gente torceu o nariz, mas hoje tenho orgulho de dizer que consegui me firmar no ambiente digital aos 45 anos”, disse Júlio Rocha, que avaliou o período distante das novelas.

“Sempre soube que em algum momento eu voltaria a fazer novela, só não sabia exatamente quando. Hoje, olhando para trás, vejo esse intervalo com muito respeito. Foi um tempo necessário para o meu crescimento pessoal e profissional. Claro que senti falta das novelas, mas esse distanciamento também me preparou ainda mais para viver esse retorno”, refletiu o ator. Agora com duplas funções profissionais, Julio Rocha apontou como pretende conciliar a carreira na web e na TV, além da família – ele é pai de José, de 6 anos, Eduardo, de 5, e Sarah, de 2, frutos do casamento com Karoline Kleine.

“Retorno para a rotina intensa (e gostosa) que é gravar uma novela, com a missão de conciliar com a nada fácil rotina da criação de conteúdos para as redes sociais, e também tenho outros projetos que em breve vou poder contar (risos)”, pontuou ele.

VEJA MAIS: Julio Rocha surge de cueca amarela e exibe volume saliente

O post Julio Rocha rebate críticas por volta às novelas após emplacar carreira de influenciador: “Torceram o nariz” foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.