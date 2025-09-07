Tela Quente – Saiba qual filme a TV Globo exibe nesta segunda-feira

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/09/2025 às 8:59
Nesta segunda-feira (08), às 23h00, na Tela Quente, a TV Globo exibe o filme Venom: Tempo de Carnificina.

Ficha Técnica:

Venom: Tempo de Carnificina
Título Original: Venom: Let There Be Carnage
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2021
Diretor: Andy Serkis
Elenco: Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham, Tom Hardy, Woody Harrelson
Classe: Ficção-Científica, Ação

Sinopse:

O jornalista Eddie consegue uma entrevista com o assassino Cletus Kasady, que descobre o segredo de Eddie e se torna hospedeiro de um simbionte ameaçador.

