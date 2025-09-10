Luis Lobianco reage a possível romance gay em ‘Vale Tudo’
Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Freitas, o personagem de Luis Lobianco, criará coragem para trair o chefe, Marco Aurélio (Alexandre Nero), e conseguirá se aliar a vilã, Odete Roitman (Debora Bloch).
Além da atitude, o público poderá acompanhar uma aproximação inesperada entre ele e o mordomo Eugênio (Luis Salém) na reta final da novela da nove da Globo. Os dois se conhecerão e possivelmente engatarão um romance gay – o que não estava previsto para ocorrer na versão original.
“Eles se conhecem num karaokê e passam a se encontrar. Falam dos patrões, do não reconhecimento, da vontade de uma vida melhor… Por enquanto é uma amizade que surge a partir desta identificação. A expectativa é que se envolvam, mas ainda não soube oficialmente”, disse Luis Lobianco, que expressou sua opinião pessoal acerca da possibilidade do relacionamento homoafetivo.
“Se for para virar uma relação amorosa, que ela tenha algum efeito na trama. Não queria só que terminassem juntos, mas que isso tivesse relevância na história, que fizesse sentido. Vamos ver”, concluiu o ator de Vale Tudo.
