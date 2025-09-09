Vale Tudo: Celina começa romance quente com Olavo nesta terça (9)
Ricaça cairá no papo do malandro amigo de César durante festa. Confira a seguir o que vai acontecer em breve na novela das nove da TV Globo!
Celina (Malu Galli) está prestes a cair no golpe de Olavo (Ricardo Teodoro) no capítulo desta terça-feira (9) em ‘Vale Tudo’, novela das nove da TV Globo.
Olavo vai aproveitar a festa de casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) e do amigo César (Cauã Reymond) para se aproximar de Celina.
A paquera continua forte até o final da festa. Quando os convidados vão embora, o novo casal irá para a cama. Celina e Olavo passarão a noite juntos.
No dia seguinte, a ricaça e o malandro vão para o café da manhã e a presença de Olavo surpreende a todos.
“Esse é o Olavo. O padrinho do noivo. Essa é Heleninha, minha sobrinha. E o Eugênio”, apresentará Celina.
Após Olavo se despedir, Heleninha pergunta se ele dormiu lá. “Sim, Olavo pernoitou aqui na nossa residência. Por quê? Porque ficou tarde, foi difícil conseguir um carro. Digamos que foi comodidade”, dirá Celina.
Resumo de Vale Tudo hoje 09/09/2025
Solange se irrita com a insistência de Maria de Fátima e Mário Sérgio em falar com ela e Afonso. Preocupada, Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André vai morar com ela.
Raquel aceita o convite de Renato e Solange para escrever uma matéria sobre a empresa Paladar na revista Tomorrow. Enquanto isso, Bruno ajuda Ivan a gravar um vídeo de divulgação para a agência. Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria. As duas, inclusive, decidem começar a namorar.
Ainda na trama, Odete dá orientações para Celina sobre a organização de seu casamento. Renato fotografa Heleninha, e os dois se aproximam.
Para complicar o casamento de Odete e César, Maria de Fátima e Mário Sérgio armam um plano. A vilã planta uma notícia na internet, dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha, fazendo César decidir fugir da festa.