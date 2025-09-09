Vale Tudo: Celina começa romance quente com Olavo nesta terça (9)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ricaça cairá no papo do malandro amigo de César durante festa. Confira a seguir o que vai acontecer em breve na novela das nove da TV Globo!

Clique aqui e escute a matéria

Celina (Malu Galli) está prestes a cair no golpe de Olavo (Ricardo Teodoro) no capítulo desta terça-feira (9) em ‘Vale Tudo’, novela das nove da TV Globo.

Olavo vai aproveitar a festa de casamento de Odete Roitman (Debora Bloch) e do amigo César (Cauã Reymond) para se aproximar de Celina.

A paquera continua forte até o final da festa. Quando os convidados vão embora, o novo casal irá para a cama. Celina e Olavo passarão a noite juntos.

No dia seguinte, a ricaça e o malandro vão para o café da manhã e a presença de Olavo surpreende a todos.

“Esse é o Olavo. O padrinho do noivo. Essa é Heleninha, minha sobrinha. E o Eugênio”, apresentará Celina.

Após Olavo se despedir, Heleninha pergunta se ele dormiu lá. “Sim, Olavo pernoitou aqui na nossa residência. Por quê? Porque ficou tarde, foi difícil conseguir um carro. Digamos que foi comodidade”, dirá Celina.

Resumo de Vale Tudo hoje 09/09/2025

Solange se irrita com a insistência de Maria de Fátima e Mário Sérgio em falar com ela e Afonso. Preocupada, Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André vai morar com ela.

Raquel aceita o convite de Renato e Solange para escrever uma matéria sobre a empresa Paladar na revista Tomorrow. Enquanto isso, Bruno ajuda Ivan a gravar um vídeo de divulgação para a agência. Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria. As duas, inclusive, decidem começar a namorar.

Ainda na trama, Odete dá orientações para Celina sobre a organização de seu casamento. Renato fotografa Heleninha, e os dois se aproximam.

Para complicar o casamento de Odete e César, Maria de Fátima e Mário Sérgio armam um plano. A vilã planta uma notícia na internet, dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha, fazendo César decidir fugir da festa.