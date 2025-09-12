Atriz de Vale Tudo revela que Debora Bloch pediu desculpas antes de cena forte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Samantha Jones, Ana Clara de "Vale Tudo", contou segredo no programa Mais Você sobre a primeira vez que contracenou com a intérprete de Odete Roitman

Samantha Jones, a Ana Clara de “Vale Tudo” revelou durante o programa “Mais Você” desta sexta-feira (12) um segredo sobre a primeira cena em que contracenou com Debora Bloch, a intérprete da vilã Odete Roitman.

A atriz contou que Debora teve o cuidado de se desculpar pelo texto forte que precisaria dizer na pele de Odete Roitman em cena na novela.

Ana Clara é uma personagem original do remake da trama e não existiu na versão original de 1988. A jovem é a neta de Nice (Teca Pereira), que cuida do filho escondido de Odete, Leonardo (Guilherme Magon).

Samantha teve seu primeiro encontro com Debora Bloch em uma cena cheia de diálogos fortes clássicos da icônica Odete Roitman. Ela disse ter ficado surpresa com o pedido de desculpas que Debora fez antes da gravação começar.

"Foi engraçado que, essa cena, foi a primeira que a gente gravou juntas. A gente não se conhecia, se conheceu na hora de gravar. Eu cheguei e ela falou: 'olha, é a Odete, tá? Me desculpa'. Muito fofa! A gente ensaiou essa cena logo depois disso, e foi uma troca maravilhosa", disse Samantha.

Ela também comentou sobre sua entrada tardia na novela e disse que teve liberdade para criar a Ana Clara.

"Foi inesperado e um pouco assustador até. Eu ia entrar do nada nessa novela que é sucesso, foi um sucesso na primeira versão. Eu fiz um remake também, de peso, Renascer, e foi massa demais", completou.

