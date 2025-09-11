Dona de Mim não decepciona e alavanca audiência da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A novela Dona de Mim, de Rosane Svartman, está longe de ser um fracasso em audiência. A trama tem feito bonito no PNT (Painel Nacional de Televisão) e mostrado sua força.

No período entre 1º e 6 de setembro, a novela das sete emplacou 24 pontos no PNT. Ainda representou 40% de participação no número de TVs ligadas. É o que representa os dados do Kantar Ibope, que foram compartilhados pela coluna Outro Canal, do site F5.

Ou seja, as aventuras de Leo (Clara Moneke) estão despertando ainda mais interesse do público. Para as próximas semanas, a vida de Kami (Giovanna Lancellotti) se transformará em um verdadeiro inferno após começar a ser perseguida por um stalker. Além disso, a vilã Tânia (Aline Borges) vai descobrir que Abel (Tony Ramos) era estéril. Algo que vai usar em sua vingança contra Jaques (Marcello Novaes).

Em janeiro, a trama de Rosane Svartman será substituída por Coração Acelerado, que vai abordar o universo sertanejo. Nomes como Leandra Leal, Daniel de Oliveira e Isabelle Drummond estão confirmados na trama.

