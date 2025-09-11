Globo define data da morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Não marque nada para o dia 6 de outubro, uma segunda-feira. É a data escolhida pela Globo que Odete Roitman (Debora Bloch) será assassinada em Vale Tudo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a icônica cena da morte da vilã será gravada na última semana de setembro. Obviamente, de forma secreta. A Globo está tão empolgada que marcou a final do reality musical Estrela da Casa, comandado por Ana Clara, na mesma data. Uma forma de alavancar a atração.

O certo é que não será Leila (Carolina Dieckmmann) que será a verdadeira assassina da vilã. Manuela Dias não se animou em repetir o mesmo final da versão original. Nomes como César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli) podem matar a megera no remake.

Em outubro, Vale Tudo termina. A autora da trama, Manuela Dias, é diariamente detonada na rede social X, pelas mudanças bruscas no remake. Taís Araújo e Luis Lobianco já mostraram claramente suas insatisfações com alguns rumos da trama.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br