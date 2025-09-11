fechar
Globo define data da morte de Odete Roitman em Vale Tudo

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 11/09/2025 às 16:01
Não marque nada para o dia 6 de outubro, uma segunda-feira. É a data escolhida pela Globo que Odete Roitman (Debora Bloch) será assassinada em Vale Tudo.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a icônica cena da morte da vilã será gravada na última semana de setembro. Obviamente, de forma secreta. A Globo está tão empolgada que marcou a final do reality musical Estrela da Casa, comandado por Ana Clara, na mesma data. Uma forma de alavancar a atração.

O certo é que não será Leila (Carolina Dieckmmann) que será a verdadeira assassina da vilã. Manuela Dias não se animou em repetir o mesmo final da versão original. Nomes como César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli) podem matar a megera no remake.

Em outubro, Vale Tudo termina. A autora da trama, Manuela Dias, é diariamente detonada na rede social X, pelas mudanças bruscas no remake. Taís Araújo e Luis Lobianco já mostraram claramente suas insatisfações com alguns rumos da trama.

