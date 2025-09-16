Marco Aurélio vai morrer em ‘Vale Tudo’? Saiba o que acontece com o executivo após ataque

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Executivo da TCA sofreu um ataque durante o casamento com Leila. Saiba o que vai acontecer com ele nos próximos capítulos da novela das nove

Marco Aurélio (Alexandre Nero) foi baleado durante o casamento com Leila (Carolina Dieckmmann) no capítulo de ‘Vale Tudo’ dessa segunda-feira (15).

No ataque, o empresário levou um tiro na região do ombro e gerou grande tensão na trama.

Marco Aurélio vai morrer em Vale Tudo?

Não. Marco Aurélio vai ficar alguns dias internado e sobreviverá ao tiro que sofreu durante o matrimônio.

Ele voltará ao trabalho na TCA usando uma tipoia e decidido a se vingar de Odete Roitman (Debora Bloch), pessoa que ele acredita ter envolvimento com o ataque.

Saiba o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (16) de Vale Tudo:

Resumo Vale Tudo Terça-feira 16/09/2025

Tiago conta a Odete o que aconteceu com seu pai, e César acha a atitude da mulher estranha. Marco Aurélio é levado para o hospital e diz a Leila que acredita que Odete está por trás do atentado que sofreu. Preocupada, Leila avisa ao marido que ele passará a andar com seguranças.

Enquanto isso, Mário Sérgio ouve em seu celular a conversa gravada entre Odete e Freitas.

Outros dramas se desenrolam: Celina fica abalada quando Esteban pede um tempo no relacionamento, e Ivan se desespera com a recusa de Freitas em liberar sua indenização sem a assinatura de Marco Aurélio.

Por fim, Leila revela a Marco Aurélio que, durante sua visita à TCA, notou uma tensão entre Freitas e Odete.