Marco Aurélio vai morrer em ‘Vale Tudo’? Saiba o que acontece com o executivo após ataque
Executivo da TCA sofreu um ataque durante o casamento com Leila. Saiba o que vai acontecer com ele nos próximos capítulos da novela das nove
Clique aqui e escute a matéria
Marco Aurélio (Alexandre Nero) foi baleado durante o casamento com Leila (Carolina Dieckmmann) no capítulo de ‘Vale Tudo’ dessa segunda-feira (15).
No ataque, o empresário levou um tiro na região do ombro e gerou grande tensão na trama.
Marco Aurélio vai morrer em Vale Tudo?
Não. Marco Aurélio vai ficar alguns dias internado e sobreviverá ao tiro que sofreu durante o matrimônio.
Ele voltará ao trabalho na TCA usando uma tipoia e decidido a se vingar de Odete Roitman (Debora Bloch), pessoa que ele acredita ter envolvimento com o ataque.
Saiba o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (16) de Vale Tudo:
Resumo Vale Tudo Terça-feira 16/09/2025
Tiago conta a Odete o que aconteceu com seu pai, e César acha a atitude da mulher estranha. Marco Aurélio é levado para o hospital e diz a Leila que acredita que Odete está por trás do atentado que sofreu. Preocupada, Leila avisa ao marido que ele passará a andar com seguranças.
Enquanto isso, Mário Sérgio ouve em seu celular a conversa gravada entre Odete e Freitas.
Outros dramas se desenrolam: Celina fica abalada quando Esteban pede um tempo no relacionamento, e Ivan se desespera com a recusa de Freitas em liberar sua indenização sem a assinatura de Marco Aurélio.
Por fim, Leila revela a Marco Aurélio que, durante sua visita à TCA, notou uma tensão entre Freitas e Odete.