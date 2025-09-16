fechar
Vale Tudo | Notícia

Marco Aurélio vai morrer em ‘Vale Tudo’? Saiba o que acontece com o executivo após ataque

Executivo da TCA sofreu um ataque durante o casamento com Leila. Saiba o que vai acontecer com ele nos próximos capítulos da novela das nove

Por Marilia Pessoa Publicado em 16/09/2025 às 13:35
Marco Aurélio e Odete Roitman em "Vale Tudo"
Marco Aurélio e Odete Roitman em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo

Clique aqui e escute a matéria

Marco Aurélio (Alexandre Nero) foi baleado durante o casamento com Leila (Carolina Dieckmmann) no capítulo de ‘Vale Tudo’ dessa segunda-feira (15).

No ataque, o empresário levou um tiro na região do ombro e gerou grande tensão na trama.

Marco Aurélio vai morrer em Vale Tudo?

Não. Marco Aurélio vai ficar alguns dias internado e sobreviverá ao tiro que sofreu durante o matrimônio.

Ele voltará ao trabalho na TCA usando uma tipoia e decidido a se vingar de Odete Roitman (Debora Bloch), pessoa que ele acredita ter envolvimento com o ataque.

Leia Também

Saiba o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (16) de Vale Tudo:

Resumo Vale Tudo Terça-feira 16/09/2025

Tiago conta a Odete o que aconteceu com seu pai, e César acha a atitude da mulher estranha. Marco Aurélio é levado para o hospital e diz a Leila que acredita que Odete está por trás do atentado que sofreu. Preocupada, Leila avisa ao marido que ele passará a andar com seguranças.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Enquanto isso, Mário Sérgio ouve em seu celular a conversa gravada entre Odete e Freitas.

Outros dramas se desenrolam: Celina fica abalada quando Esteban pede um tempo no relacionamento, e Ivan se desespera com a recusa de Freitas em liberar sua indenização sem a assinatura de Marco Aurélio.

Por fim, Leila revela a Marco Aurélio que, durante sua visita à TCA, notou uma tensão entre Freitas e Odete.

Leia também

Galã de Vale Tudo, Cauã Reymond exibe abdômen trincado e web pira: ‘Não julgo a Odete’
Cauã Reymond

Galã de Vale Tudo, Cauã Reymond exibe abdômen trincado e web pira: ‘Não julgo a Odete’
Horário novela Vale Tudo hoje (13/09): Odete pode tramar atentado contra Marco Aurélio
vale tudo

Horário novela Vale Tudo hoje (13/09): Odete pode tramar atentado contra Marco Aurélio

Compartilhe

Tags