Motorista embriagado que ocasionou sinistro de trânsito na Tamarineira responderá em regime semi aberto
Com isso, ele será transferido do Complexo Prisional do Curado para integrar a Penitenciária Agroindustrial São João, em Itamaracá
O motorista, João Victor Ribeiro de Oliveira, que provocou um sinistro de trânsito em 2017 no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, teve sentença decretada nesta terça-feira (16).
A justiça estabeleceu a progressão de regime ao homem, que estava embriagado no momento do acidente. Com isso, ele será transferido do Complexo Prisional do Curado, onde cumpria pena em regime fechado, para integrar a Penitenciária Agroindustrial São João, em Itamaracá, sob regime semi aberto.
A advogada de defesa contou mais detalhes sobre o caso: "O juíz de execução penal da vara da capital assinou a progressão de regime de João Victor, do regime fechado para o semi aberto. Ele foi condenado a uma reprimenda de 29 anos, quatro meses e 24 dias, vem no cumprimento desde sua prisão em flagrante e após a condenação, ele foi transferido para o presídio de Itaquitinga".
A defesa pontua que dentro da unidade prisional, o suspeito trabalhava e estudava, o que contribuiu com "lapsos temporais para remissão". Ela conta que pessoas em privação de liberdade, que realizam atividades laborais, são beneficiadas com a redução de um dia de pena a cada três dias de trabalho.
"Ele está preso há sete anos e 11 meses, foi beneficiado pelo computo em dobro e pelas remissões que ele conseguiu alcançar através do trabalho e do estudo", concluiu a advogada.
Relembre o caso
O sinistro de trânsito aconteceu no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 19h30, no cruzamento da avenida Cônego Barata e Rosa e Silva, no bairro da Tamarineira.
O motorista condenado dirigia a mais de 100km/h e atingiu o veículo em que estava uma família, levando tês pessoas a óbito, uma mãe, o filho e uma babá, que estava grávida. O pai da família e a filha sobreviveram, entretanto a menina teve traumatismo cranioencefálico e lida com sequelas permanentes.