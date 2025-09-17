Roubo de Kombi na rua Bom Conselho, em Água Fria
O veículo era utilizado tanto para o trabalho quanto para ações sociais, e foi furtado enquanto o dono dormia. Confira detalhes
Por
TV Jornal
Publicado em 17/09/2025 às 19:08
Roubo de Kombi em Água Fria
O roubo aconteceu na rua Bom Conselho, no bairro de Água Fria, por volta das 2h25 da manhã, quando um criminoso, vestindo calça e boné branco, se aproximou da Kombi que estava estacionada.
O suspeito utilizou uma chave para forçar a porta do meio, onde os passageiros entram. Ao invadir a Kombi, em questão de segundos, acionou o veículo e fugiu do local.
O proprietário da Kombi, um técnico de instalação de 47 anos, só percebeu que o veículo tinha sido levado quando acordou.
"Tomei aquele impacto, né? Assim que eu abri o portão, por volta de cinco da manhã. Quando eu olhei, foi aquele desespero em geral. Era um cara que era especialista, porque ele chegou com muita facilidade e conseguiu abrir a porta do meio. E levou com muita facilidade...", contou o proprietário, Eduardo.
A Kombi era utilizada para trabalho e ele fazia algumas viagens, além de ações sociais com esse veículo, até mesmo entrega de comida.
Infelizmente, a Kombi não possuía seguro, afirma Eduardo. A placa do veículo é KIK9091. Qualquer informação pode ser direcionada a polícia.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais