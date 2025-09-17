fechar
Vídeos | Notícia

Homem é morto a tiros, polícia investiga ligação entre a morte e a disputa entre grupos criminosos rivais

Homem de 35 anos, ex-detento, é alvejado a tiros. Polícia investiga motivação e possibilidade da morte estar ligada a outros crimes da região

Por TV Jornal Publicado em 17/09/2025 às 17:32
Imagens de policiais investigando o local onde aconteceu o crime
Imagens de policiais investigando o local onde aconteceu o crime - TV Jornal

Na Região Metropolitana de Recife, a violência fez mais uma vítima no bairro de Arthur Lúndgren II. Um homem foi alvejado por múltiplos disparos de arma de fogo enquanto caminhava rumo à casa de sua mãe.

A vítima foi identificada como Falco Lúcio da Silva, de 35 anos, que já havia sido preso por tráfico de drogas, mas que, segundo a família, cumpriu sua pena, estava em liberdade e trabalhando como ajudante em uma pizzaria local. A família acredita que ele não estava mais envolvido com a criminalidade.

Investigação

Até o momento o motivo e a dinâmica do crime ainda são desconhecidos. As câmeras de monitoramento dos estabelecimentos comerciais locais poderão ajudar na investigação.

Segundo a polícia, acredita-se que o assassinato de Falco pode estar relacionado a outros crimes que ocorreram na região durante o final de semana. Dentre esses, o assassinato de José Fábio Soares, de 35 anos, que foi morto com vários disparos de arma de fogo.

Há relatos de outros incidentes violentos possivelmente ligados à disputa entre grupos criminosos rivais na região, incluindo um carro incendiado.

Os policiais da Força Tarefa de Homicídios e da Polícia Científica estão trabalhando no caso, coletando evidências e realizando perícias. Várias cápsulas de munição foram recolhidas do local e serão analisadas, podendo auxiliar na identificação da arma ou armas usadas no crime.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

