Homem é morto a tiros, polícia investiga ligação entre a morte e a disputa entre grupos criminosos rivais
Homem de 35 anos, ex-detento, é alvejado a tiros. Polícia investiga motivação e possibilidade da morte estar ligada a outros crimes da região
Na Região Metropolitana de Recife, a violência fez mais uma vítima no bairro de Arthur Lúndgren II. Um homem foi alvejado por múltiplos disparos de arma de fogo enquanto caminhava rumo à casa de sua mãe.
A vítima foi identificada como Falco Lúcio da Silva, de 35 anos, que já havia sido preso por tráfico de drogas, mas que, segundo a família, cumpriu sua pena, estava em liberdade e trabalhando como ajudante em uma pizzaria local. A família acredita que ele não estava mais envolvido com a criminalidade.
Investigação
Até o momento o motivo e a dinâmica do crime ainda são desconhecidos. As câmeras de monitoramento dos estabelecimentos comerciais locais poderão ajudar na investigação.
Segundo a polícia, acredita-se que o assassinato de Falco pode estar relacionado a outros crimes que ocorreram na região durante o final de semana. Dentre esses, o assassinato de José Fábio Soares, de 35 anos, que foi morto com vários disparos de arma de fogo.
Há relatos de outros incidentes violentos possivelmente ligados à disputa entre grupos criminosos rivais na região, incluindo um carro incendiado.
Os policiais da Força Tarefa de Homicídios e da Polícia Científica estão trabalhando no caso, coletando evidências e realizando perícias. Várias cápsulas de munição foram recolhidas do local e serão analisadas, podendo auxiliar na identificação da arma ou armas usadas no crime.
