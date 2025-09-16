Morre nos EUA o ator e cineasta Robert Redford, aos 89 anos
Conhecido por produções como 'Três Dias do Condor' e 'Golpe de Mestre', artista morreu durante o sono, segundo o The New York Times
O ator e cineasta Robert Redford, aos 89 anos, morreu nesta terça-feira (16). Conhecido por produções como "Três Dias do Condor" e "Golpe de Mestre", ele morreu durante o sono, segundo o "The New York Times", em informação confirmada pela assessoria do ator.
Redford morreu "em sua casa em Sundance, nas montanhas de Utah, o lugar que ele amava, cercado por aqueles que ele amava", disse a assessora em um comunicado. A causa da morte não foi divulgada.
Sucessos
Após alcançar o estrelato na década de 1960, Redford foi uma das maiores estrelas dos anos 70, com filmes como "O Candidato", "Todos os Homens do Presidente" e "Nosso Amor de Ontem". Ele encerrou a década com o Oscar de Melhor Diretor por "Gente Como a Gente", de 1980, que também venceu o prêmio de Melhor Filme.
Seu cabelo loiro ondulado e seu sorriso de garoto o tornaram um dos protagonistas mais desejados, mas ele trabalhou duro para transcender sua aparência, seja através de seu ativismo político, sua disposição em aceitar papéis menos glamourosos ou sua dedicação em fornecer uma plataforma para filmes de baixo orçamento.
Papéis marcantes
Seus papéis variaram desde o jornalista Bob Woodward, do Washington Post, a um homem da montanha em Mais Forte que a Vingança e um agente duplo no Universo Cinematográfico Marvel. Suas coestrelas incluíram Jane Fonda, Meryl Streep e Tom Cruise. No entanto, seu parceiro de tela mais famoso foi seu velho amigo e colega ativista Paul Newman.
Redford interpretou o astuto fora da lei ao lado de Newman em Butch Cassidy, de 1969, um sucesso de bilheteria que deu nome ao Sundance Institute e festival de Redford. Ele também se juntou a Newman em Golpe de Mestre, vencedor do Oscar de Melhor Filme em 1973, pelo qual Redford recebeu uma indicação de Melhor Ator como um jovem golpista na Chicago da década de 1930.
Os papéis de Redford em filmes tornaram-se mais esporádicos após os anos 70, pois ele se concentrou na direção e na produção, e em seu novo papel como patriarca do movimento de filmes independentes nas décadas de 1980 e 90, através do seu Sundance Institute.
No entanto, ele estrelou o campeão de Melhor Filme de 1985, Entre Dois Amores, e em 2013 recebeu algumas das melhores críticas de sua carreira como um marinheiro naufragado em Até o Fim, no qual ele foi o único ator do filme. Em 2018, ele foi novamente elogiado no que chamou de seu filme de despedida, The Old Man & the Gun.
"Eu apenas considero que tive uma longa carreira da qual estou muito satisfeito. Tem sido tão longa, desde que eu tinha 21 anos", disse ele à Associated Press pouco antes do lançamento do filme. "Eu penso que agora que estou chegando aos 80 anos, talvez seja a hora de me aposentar e passar mais tempo com minha esposa e família."
O nascimento de Sundance
Redford observou Hollywood se tornar mais cautelosa e controladora durante os anos 70 e quis recapturar o espírito criativo do início da década. Sundance foi criado para nutrir novos talentos longe das pressões de Hollywood.
O instituto fornecia um campo de treinamento e o festival, sediado em Park City, Utah, onde Redford havia comprado um terreno com a esperança inicial de abrir uma estação de esqui. Em vez disso, Park City se tornou um lugar de descoberta para cineastas até então desconhecidos, como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Paul Thomas Anderson e Darren Aronofsky.
"Para mim, a palavra a ser sublinhada é 'independência'", disse Redford à AP em 2018. "Sempre acreditei nessa palavra. Foi isso que me levou a querer criar uma categoria que apoiasse artistas independentes que não tinham a chance de serem ouvidos."
"A indústria era bastante controlada pelo mainstream, do qual eu fazia parte. Mas eu via outras histórias por aí que não tinham a chance de serem contadas e pensei: 'Bem, talvez eu possa dedicar minhas energias a dar uma chance a essas pessoas.' Olhando para trás, me sinto muito bem com isso."
Bob Thomas, um antigo jornalista da Associated Press que faleceu em 2014, foi o principal escritor deste obituário.