Morre o multi-instrumentista Hermeto Pascoal, aos 89 anos

Família e equipe do artista divulgaram nota de falecimento na página oficial dele no Instagram. Informações sobre despedida serão dadas em breve

Morreu, neste sábado (13), Hermeto Pascoal, um dos maiores instrumentistas do Brasil, aos 89 anos. O falecimento foi divulgado na página oficial do Instagram do artista, em nota assinada pela família e equipe.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música", informa o comunicado, que pede respeito e privacidade em respeito ao luto.

Ainda de acordo com a publicação, as informações sobre a despedida serão divulgadas em breve.

"Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva".



Músico estava internado

Em nota, o hospital Samaritano Barra confirmou que o músico faleceu às 20h22 deste sábado. “O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos”, diz a nota do hospital.