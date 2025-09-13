fechar
Morre o multi-instrumentista Hermeto Pascoal, aos 89 anos

Família e equipe do artista divulgaram nota de falecimento na página oficial dele no Instagram. Informações sobre despedida serão dadas em breve

Por JC Publicado em 13/09/2025 às 21:36 | Atualizado em 13/09/2025 às 21:38
Instrumentista Hermeto Pascoal
Instrumentista Hermeto Pascoal - Divulgação

Morreu, neste sábado (13), Hermeto Pascoal, um dos maiores instrumentistas do Brasil, aos 89 anos. O falecimento foi divulgado na página oficial do Instagram do artista, em nota assinada pela família e equipe.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música", informa o comunicado, que pede respeito e privacidade em respeito ao luto.

Ainda de acordo com a publicação, as informações sobre a despedida serão divulgadas em breve.

"Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva".

Músico estava internado

Em nota, o hospital Samaritano Barra confirmou que o músico faleceu às 20h22 deste sábado. “O compositor deu entrada no hospital no dia 30 de agosto para tratamento de complicações respiratórias derivadas de um quadro avançado de fibrose pulmonar. A despeito de todo suporte terapêutico, o quadro se agravou nas últimas horas, evoluindo para falência múltipla dos órgãos”, diz a nota do hospital.

