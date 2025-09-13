Cantor recifense Juan Guiã apresenta novo show 'Raiz' na Parada da Diversidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Apresentação gratuita celebra as raízes da música nordestina em diálogo com a modernidade, reunindo banda e corpo de bailarinos

O cantor pernambucano Juan Guiã sobe ao palco do Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, neste domingo (14), às 16h, para apresentar o seu novo espetáculo "RAIZ", durante a 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco.

O projeto "RAIZ" é uma celebração da música nordestina em diálogo com a contemporaneidade. No espetáculo, Juan revisita clássicos do brega pernambucano de mestres como Reginaldo Rossi, além de canções das icônicas bandas Ritmo Quente e Torpedo, ao mesmo tempo em que aproxima essas referências de artistas atuais, como João Gomes, Marina Sena e Duda Beat.

O repertório também traz composições autorais de Guiã, como “Bacurau” e “La Belle Juju”, que abordam suas vivências no Recife.

Com sbanda e corpo de bailarinos, o artista mistura piseiro, brega e pop em uma fusão de música e dança. O espetáculo integra tamném elementos eletrônicos e sonoridades modernas.

Sobre o artista

Juan Guiã é reconhecido por transitar entre música, dança, teatro, TV e vídeo-art. Sua trajetória inclui apresentações em eventos como a Parada LGBTQIA+ de São Paulo, abertura de shows de artistas como Luísa Sonza e Pabllo Vittar, além de participações em festivais como o Chama Festival e o Festival LaFolie.

SERVIÇO

Show 'RAIZ', de Juan Guiã

Quando: domingo (14), às 16h

Onde: Arena da Diversidade – 24ª Parada da Diversidade de Pernambuco (Parque Dona Lindu – Boa Viagem)

Quanto: Entrada gratuita

