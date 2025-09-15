Emmy 2025: maior premiação de séries e programas de TV foi marcada por recorde e pioneirismo histórico; veja lista de ganhadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

'Adolescência', 'The Pitt' e 'O Estúdio' foram as estrelas; edição fez história com o ator mais novo já premiado e primeiro ator negro em categoria

A edição de 2025 do Emmy Awards, a maior premiação de seriados e programas televisivos, aconteceu na noite do último domingo (14), coroando atores, produções e outros aspectos técnicos.

Com obras como 'Adolescência', 'The Pitt' e 'O Estúdio' levando a estatueta, o evento também coroou Owen Cooper (Adolescência), que se consagra como o mais jovem artista a ganhar o prêmio, e Tramell Tillman (Ruptura), primeiro ator negro a vencer como Melhor ator coadjuvante em série de drama.

Produções premiadas no Emmy 2025

'The Pitt' foi a obra vencedora do Emmy 2025 como Melhor Série de Drama, além de render prêmios a Noah Wyle (Melhor Ator em Série de Drama) e Katherine LaNasa (Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama). Em The Pitt, o público acompanha um plantão médico pela perspectiva dos profissionais de saúde, com todos os desafios e emoções.

'O Estúdio' levou o Emmy de Melhor Série de Comédia, além das vitórias em Melhor Roteiro em Série de Comédia e Melhor Direção em Série de Comédia para Seth Rogen e Evan Goldberg. A trama gira em torno dos bastidores de uma equipe criativa tentando manter relevância no competitivo mercado televisivo.

Adolescência dominou sua categoria, vencendo como Melhor Minissérie e rendendo prêmios a Stephen Graham como Melhor Ator em Minissérie, Jack Thorne e Stephen Graham como Melhor Roteiro em Minissérie e Philip Barantini em Melhor Direção em Minissérie. A obra retrata o cotidiano de jovens em meio a conflitos sociais e familiares.

Vencedores que fizeram história

Owen Cooper atuou em Adolescência, minissérie que acompanha a vida de jovens em meio a dilemas sociais e familiares. No papel central, o ator conquistou crítica e público ao retratar de forma intensa e realista os desafios da juventude contemporânea, desempenho que lhe rendeu a histórica vitória.

Já Tramell Tillman se destacou em Ruptura, série distópica que imagina um ambiente de trabalho no qual funcionários dividem memórias pessoais e profissionais por meio de um procedimento radical. Interpretando Milchick, Tillman oscilou entre autoridade, manipulação e momentos de humanidade.

Essas vitórias são um marco na história do audiovisual. Cooper se consagrou como o ator mais jovem a vencer a competição, enquanto Tillman foi o pioneiro homem negro premiado na categoria.

Lista completa dos ganhadores do Emmy 2025

Melhor série de drama: The Pitt

The Pitt Melhor ator em série de drama: Noah Wyle - The Pitt

Noah Wyle - The Pitt Melhor atriz em série de drama: Britt Lower - Ruptura



Britt Lower - Ruptura Melhor ator coadjuvante em série de drama: Tramell Tillman - Ruptura

Tramell Tillman - Ruptura Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Katherine LaNasa - The Pitt

Katherine LaNasa - The Pitt Melhor série de comédia: O Estúdio

O Estúdio Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Jeff Hiller - Somebody Somewhere

Jeff Hiller - Somebody Somewhere Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Hannah Einbinder - Hacks

Hannah Einbinder - Hacks Melhor minissérie ou antologia: Adolescência

Adolescência Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Stephen Graham - Adolescência

Stephen Graham - Adolescência Melhor ator coadjuvante em minissérie ou antologia: Owen Cooper - Adolescência

Owen Cooper - Adolescência Melhor talk show: The Late Show with Stephen Colbert

The Late Show with Stephen Colbert Melhor roteiro de programa de variedades: Last Week Tonight with John Oliver

Last Week Tonight with John Oliver Melhor programa de variedades com roteiro: Last Week Tonight with John Oliver

Last Week Tonight with John Oliver Melhor especial de variedades: Saturday Night Live 50th Anniversary Special

Saturday Night Live 50th Anniversary Special Melhor programa de competição: The Traitors

The Traitors Melhor roteiro em série de drama: Dan Gilroy - Andor

Dan Gilroy - Andor Melhor direção em série de drama: Adam Randall - Slow Horses

Adam Randall - Slow Horses Melhor roteiro em série de comédia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - O Estúdio

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - O Estúdio Melhor direção em série de comédia: Seth Rogen e Evan Goldberg - O Estúdio

Seth Rogen e Evan Goldberg - O Estúdio Melhor roteiro em minissérie ou antologia: Jack Thorne e Stephen Graham - Adolescência

Jack Thorne e Stephen Graham - Adolescência Melhor direção em minissérie ou antologia: Philip Barantini - Adolescência



