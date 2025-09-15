Emmy 2025: maior premiação de séries e programas de TV foi marcada por recorde e pioneirismo histórico; veja lista de ganhadores
'Adolescência', 'The Pitt' e 'O Estúdio' foram as estrelas; edição fez história com o ator mais novo já premiado e primeiro ator negro em categoria
A edição de 2025 do Emmy Awards, a maior premiação de seriados e programas televisivos, aconteceu na noite do último domingo (14), coroando atores, produções e outros aspectos técnicos.
Com obras como 'Adolescência', 'The Pitt' e 'O Estúdio' levando a estatueta, o evento também coroou Owen Cooper (Adolescência), que se consagra como o mais jovem artista a ganhar o prêmio, e Tramell Tillman (Ruptura), primeiro ator negro a vencer como Melhor ator coadjuvante em série de drama.
Produções premiadas no Emmy 2025
'The Pitt' foi a obra vencedora do Emmy 2025 como Melhor Série de Drama, além de render prêmios a Noah Wyle (Melhor Ator em Série de Drama) e Katherine LaNasa (Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama). Em The Pitt, o público acompanha um plantão médico pela perspectiva dos profissionais de saúde, com todos os desafios e emoções.
'O Estúdio' levou o Emmy de Melhor Série de Comédia, além das vitórias em Melhor Roteiro em Série de Comédia e Melhor Direção em Série de Comédia para Seth Rogen e Evan Goldberg. A trama gira em torno dos bastidores de uma equipe criativa tentando manter relevância no competitivo mercado televisivo.
Adolescência dominou sua categoria, vencendo como Melhor Minissérie e rendendo prêmios a Stephen Graham como Melhor Ator em Minissérie, Jack Thorne e Stephen Graham como Melhor Roteiro em Minissérie e Philip Barantini em Melhor Direção em Minissérie. A obra retrata o cotidiano de jovens em meio a conflitos sociais e familiares.
Vencedores que fizeram história
Owen Cooper atuou em Adolescência, minissérie que acompanha a vida de jovens em meio a dilemas sociais e familiares. No papel central, o ator conquistou crítica e público ao retratar de forma intensa e realista os desafios da juventude contemporânea, desempenho que lhe rendeu a histórica vitória.
Já Tramell Tillman se destacou em Ruptura, série distópica que imagina um ambiente de trabalho no qual funcionários dividem memórias pessoais e profissionais por meio de um procedimento radical. Interpretando Milchick, Tillman oscilou entre autoridade, manipulação e momentos de humanidade.
Essas vitórias são um marco na história do audiovisual. Cooper se consagrou como o ator mais jovem a vencer a competição, enquanto Tillman foi o pioneiro homem negro premiado na categoria.
Lista completa dos ganhadores do Emmy 2025
- Melhor série de drama: The Pitt
- Melhor ator em série de drama: Noah Wyle - The Pitt
- Melhor atriz em série de drama: Britt Lower - Ruptura
- Melhor ator coadjuvante em série de drama: Tramell Tillman - Ruptura
- Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Katherine LaNasa - The Pitt
- Melhor série de comédia: O Estúdio
- Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Jeff Hiller - Somebody Somewhere
- Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Hannah Einbinder - Hacks
- Melhor minissérie ou antologia: Adolescência
- Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Stephen Graham - Adolescência
- Melhor ator coadjuvante em minissérie ou antologia: Owen Cooper - Adolescência
- Melhor talk show: The Late Show with Stephen Colbert
- Melhor roteiro de programa de variedades: Last Week Tonight with John Oliver
- Melhor programa de variedades com roteiro: Last Week Tonight with John Oliver
- Melhor especial de variedades: Saturday Night Live 50th Anniversary Special
- Melhor programa de competição: The Traitors
- Melhor roteiro em série de drama: Dan Gilroy - Andor
- Melhor direção em série de drama: Adam Randall - Slow Horses
- Melhor roteiro em série de comédia: Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - O Estúdio
- Melhor direção em série de comédia: Seth Rogen e Evan Goldberg - O Estúdio
- Melhor roteiro em minissérie ou antologia: Jack Thorne e Stephen Graham - Adolescência
- Melhor direção em minissérie ou antologia: Philip Barantini - Adolescência