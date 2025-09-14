fechar
Cultura | Notícia

Brasil lamenta morte de seu maior instrumentista, Hermeto Pascoal

Artistas e autoridades homenagearam o músico nas redes sociais; No X, presidente Lula destacou o "talento e a incansável criatividade" de Hermeto

Por Agência Brasil Publicado em 14/09/2025 às 17:29
O multi-instrumentista Hermeto Pascoal faleceu na noite do sábado (13), aos 89 anos
O multi-instrumentista Hermeto Pascoal faleceu na noite do sábado (13), aos 89 anos - Reprodução/Instagram

O Brasil se despe de um de seus maiores gênios musicais. O compositor e multi-instrumentista Hermeto Pascoal – referência incontestável da música brasileira e mundial – faleceu aos 89 anos, deixando um legado que atravessa gerações e fronteiras.

Diante da notícia, manifestações de pesar tomaram conta das redes sociais, vindas de artistas, autoridades e admiradores que reconhecem em Hermeto uma figura única, inclassificável e revolucionária.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou uma homenagem emocionada, nas redes sociais:

"A música e a cultura brasileira devem muito a Hermeto Pascoal, que nos deixou neste sábado, dia 13, aos 89 anos. O talento e a incansável criatividade deste alagoano de Arapiraca o consagraram internacionalmente, e influenciaram gerações de músicos de todo o mundo", disse.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, também se manifestou, publicando uma foto abraçada com o músico e descrevendo-o como "um mestre generoso que transformou a música brasileira em alquimia sonora".

Entre os artistas que homenagearam Hermeto, Caetano Veloso gravou um vídeo em sua conta do Instagram. No registro, lembrou de músicas dedicadas ao mestre e falou sobre sua convivência com ele:

"Hermeto é grandeza da música no Brasil, um dos pontos mais altos da história da música no Brasil e que se expôs ao mundo com muita clareza e força. Eu o conheci e botei o nome dele em duas canções minhas, pelo menos, e tive discussão pública com ele. Mas o que importa é a grandeza musical dele", afirmou Caetano, em tom respeitoso.

A cantora Zélia Duncan chamou Hermeto de "mestre absoluto" e o definiu como "o filho preferido da deusa música", em clara reverência à sua genialidade intuitiva e inventiva.

Já a pianista e compositora Leila Pinheiro lembrou da música Chá de Panela, uma parceria com Aldir Blanc que homenageia Hermeto:

"Essa canção é uma reverência à genialidade de Hermeto, que sempre nos mostrou como fazer da música uma extensão do próprio espírito."

