Parada da Diversidade de Pernambuco lota Parque Dona Lindu em novo formato

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Evento em Boa Viagem trocou os trios elétricos pela Arena da Diversidade, com apresentações culturais, debates políticos e artistas locais no palco

Clique aqui e escute a matéria

A 24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco reuniu milhares de pessoas neste domingo (14), no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Pela primeira vez, o evento foi realizado em formato concentrado, deixando de lado o tradicional desfile de trios elétricos e adotando a chamada Arena da Diversidade, que concentrou shows, manifestações culturais e debates políticos.

De acordo com a organização do evento, o modelo adotado para a 24ª edição tinha como objetivo oferecer maior segurança e organização ao público. A entrada no parque contou com revista, além de reforço no policiamento em toda a área.

Ainda segundo os organizadores, a mudança também teve como objetivo valorizar artistas locais e oferecer uma estrutura mais adequada para o público, sem dispersão e com reforço na acessibilidade.

“A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada, valorizando os artistas locais e recebendo uma dupla nacional, evitando dispersão e oferecendo uma estrutura melhor e com mais segurança para o público”, destacou Chopely Santos, organizadora da Parada.

Shows e atrações culturais

O palco principal recebeu nomes de destaque da cena musical e cultural. Entre as atrações estiveram a dupla Mari & Rayane, Dany Myller e a sambista Gabi do Carmo. Também se apresentaram Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.

O evento contou ainda com performances drag e apresentações culturais de artistas como DJ Cabeça, DJ Chell, Lilian Fonthinelly, Nega Jurema, Allura Nox, Fabiana Oliveira, Charlotte Delfina, Saiury Heiwa, Courtney, Diana Firce, BreG’Queens, As Frenéticas, Coco Fulô da Mata e Anderson Big Black.

Saiba como acessar o JC Premium