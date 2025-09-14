Parada da Diversidade de Pernambuco lota Parque Dona Lindu em novo formato
Evento em Boa Viagem trocou os trios elétricos pela Arena da Diversidade, com apresentações culturais, debates políticos e artistas locais no palco
Clique aqui e escute a matéria
A 24ª edição da Parada da Diversidade de Pernambuco reuniu milhares de pessoas neste domingo (14), no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Pela primeira vez, o evento foi realizado em formato concentrado, deixando de lado o tradicional desfile de trios elétricos e adotando a chamada Arena da Diversidade, que concentrou shows, manifestações culturais e debates políticos.
De acordo com a organização do evento, o modelo adotado para a 24ª edição tinha como objetivo oferecer maior segurança e organização ao público. A entrada no parque contou com revista, além de reforço no policiamento em toda a área.
Ainda segundo os organizadores, a mudança também teve como objetivo valorizar artistas locais e oferecer uma estrutura mais adequada para o público, sem dispersão e com reforço na acessibilidade.
“A proposta é fortalecer ainda mais o sentido político e cultural da Parada, valorizando os artistas locais e recebendo uma dupla nacional, evitando dispersão e oferecendo uma estrutura melhor e com mais segurança para o público”, destacou Chopely Santos, organizadora da Parada.
Shows e atrações culturais
O palco principal recebeu nomes de destaque da cena musical e cultural. Entre as atrações estiveram a dupla Mari & Rayane, Dany Myller e a sambista Gabi do Carmo. Também se apresentaram Big Black, MC Calixto, Banda Império, Bloco Obirin e o tradicional Afoxé Oxum Pandá.
O evento contou ainda com performances drag e apresentações culturais de artistas como DJ Cabeça, DJ Chell, Lilian Fonthinelly, Nega Jurema, Allura Nox, Fabiana Oliveira, Charlotte Delfina, Saiury Heiwa, Courtney, Diana Firce, BreG’Queens, As Frenéticas, Coco Fulô da Mata e Anderson Big Black.