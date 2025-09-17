Moradores reclamam de falta de infraestrutura em trecho importante que liga Olinda e Paulista
Problemas na Avenida Benjamino, em Fragoso, geram riscos aos moradores e veículos. Residentes reclamam de buracos, alagamentos e mau cheiro constante
O cenário na Avenida Benjamino, localizada na região de Fragoso, vem se tornando cada dia mais desafiador. Os residentes, transeuntes e motoristas que necessitam dessa rota encontram dificuldades por todos os lados.
A infraestrutura comprometida prejudica a mobilidade e coloca em risco a segurança e saúde dos que por ali transitam. O trecho em questão liga as cidades de Olinda e Paulista, sendo um importante acesso regional, inclusive para linhas de ônibus.
Principais problemas relatados
Tem buracos estão espalhados por toda a avenida. O acúmulo de água suja também é um problema, pois pode se tornar um foco de doenças. Os vazamentos em tampas de esgoto que contribuem para o acúmulo de água suja e exalam mau cheiro que incomoda moradores e comerciantes locais.
Os riscos dessas condições vão desde danos materiais aos veículos até possíveis acidentes e ameaças a saúde dos moradores. Há relatos de pessoas quase caindo em poços de água suja e temores de contrair doenças decorrentes do esgoto a céu aberto.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais