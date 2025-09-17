Onda de violência em comunidade: Quatro mortes em menos de 30 dias
Mortes frequentes na comunidade de Bom Conselho, provoca reforço policial. Local onde os corpos foram encontrados é conhecido como "Ponto de Desova"
Hoje pela manhã, viaturas realizam rondas no local onde um homem decapitado foi encontrado recentemente. A área em questão é na comunidade de Bom Conselho, em Ponte dos Carvalhos, um ponto conhecido como "Ponto de Desova".
Em menos de trinta dias, quatro pessoas foram encontradas mortas neste local. Uma dessas pessoas, na noite passada, foi assassinada com requintes de crueldade. Foram múltiplos disparos de arma de fogo, lesões provocadas por arma branca e o corpo foi separado da cabeça.
A polícia investiga agora para determinar se há alguma conexão entre as mortes recentes. Na semana passada, um jovem de 22 anos foi encontrado carbonizado dentro de um veículo nas proximidades. Segundo testemunhas, a vítima foi arrastada de sua casa para o local onde o crime ocorreu.
Casos anteriores
Antes desse incidente impactante, dois jovens também foram vítimas de homicídio na mesma área. Foi um duplo assassinato. Um desses jovens tinha apenas 14 anos.
Ainda na mesma localidade, conhecida como "rua da linha" devido à presença de uma ferrovia, outro caso veio à tona: um corpo sem cabeça foi encontrado após uma denúncia anônima.
Ao chegarem na cena do crime, os policiais, guiados apenas pela luz de lanternas devido à ausência de iluminação pública, localizaram o corpo de um jovem a cerca de 20 metros de distância de sua cabeça.
A vítima foi identificada como Jefferson Silva da Conceição, de 26 anos. Familiares informaram que ele foi visto pela última vez andando em frente à sua casa por volta das 7 horas da noite, antes de desaparecer misteriosamente.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais