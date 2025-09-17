Família perde bens após incêndios em casa sem energia no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Moradora da Zona Norte da cidade convive com cortes de energia desde 2019 e relata sucessivos prejuízos após usar velas para iluminação

A residência de Andréa, no bairro de Casa Amarela, no Recife, sofreu dois incêndios em menos de uma semana após o corte de energia elétrica. Sem fornecimento desde a semana passada, a família vinha utilizando velas para iluminar o imóvel.

No primeiro episódio, uma vela caiu sobre o sofá, mas as chamas foram controladas com a ajuda de uma vizinha. Na madrugada seguinte, um novo acidente ocorreu na cozinha. Andréa relatou ter acordado com a fumaça e o barulho do teto cedendo.

“Comecei a sentir uma fumaça. Quando acordei, meio tonta, vi que caiu alguma coisa. Não sabia nem que era o teto”, contou.

Dificuldades

Com dificuldades para respirar, a dona de casa pediu socorro e foi ajudada por vizinhos. Apesar da contenção do fogo, o prejuízo foi grande: armário, geladeira, eletrodomésticos e documentos foram destruídos.

Mãe de quatro filhos, Andréa afirma enfrentar problemas com a cobrança de energia desde 2019. Segundo ela, mesmo após acionar a Justiça, os cortes no fornecimento continuam ocorrendo, trazendo sucessivas perdas.

“Já perdi geladeira, micro-ondas, vários bens. Só peço que alguém veja que isso está errado”, desabafou.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.