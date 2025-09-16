fechar
Tentativa de homicídio: Suspeito atira em amigo e foge

O suspeito atirou em amigo e fugiu deixando drogas pra trás, enquanto a vítima, gravemente ferida, é socorrida e hospitalizada com mandado de prisão

Por TV Jornal Publicado em 16/09/2025 às 16:15
Equipes da Polícia Militar realizaram buscas no beco e dentro da casa de um suspeito de ter cometido um crime. O incidente ocorreu na Rua Lages, no bairro da Mostardinha. Após atirar em um amigo, o suspeito, ainda não identificado, teria fugido, deixando drogas para trás.

A vítima dos disparos de arma de fogo foi Paulo Ferreira de Santana Neto, de 25 anos. Ferido, Paulo correu para o meio da rua na tentativa de pedir ajuda.

Quando os vizinhos, acordados pelo barulho, conseguiram socorrê-lo e levá-lo primeiro para a UPA e, em seguida, para o Hospital da Restauração.

Estado de saúde 

Paulo foi atingido na cabeça, no pescoço e nas costas. Apesar de ter deixado o local do crime consciente, chegou ao HR em estado grave. Ele precisou ser entubado, mas seguiu custodiado devido a um mandado de prisão.

O suspeito do crime fugiu armado logo após atirar em Paulo. Na localidade, os moradores, assustados com o ocorrido, preferiram manter o silêncio.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

