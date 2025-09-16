Onda de assaltos a bicicletas aumenta a sensação de insegurança em Recife
Adolescente é abordado e tem bicicleta roubada na Zona Sul do Recife. Moradores relatam insegurança frequente e ausência de policiamento no local
Moradores da Rua Dr. Gonzaga Maranhão, no Ipsep, demonstram preocupação crescente com a onda de violência assolando o bairro.
No mais recente incidente, um garoto de 14 anos foi abordado de forma violenta por um suspeito, derrubado de sua bicicleta, e teve seu meio de transporte levado por este.
Segundo os residentes, não é o primeiro caso de violência que acontece no bairro, mas a ousadia mostrada pelos criminosos tem atraído atenção especial.
O incidente aconteceu na frente da oficina de um mecânico que testemunhou a violência. Segundo ele, a situação do garoto era muito abalada. O garoto se machucou ao ser derrubado e o criminoso estava longe demais para ser alcançado quando o mecânico saiu para ver o que estava acontecendo.
Outros incidentes
Essa modalidade de assalto tem ocorrido em outros bairros do Recife, a exemplo de Piedade e Jaboatão de Guararapes.
O método é similar: um criminoso aborda uma vítima de bicicleta, a derruba de forma violenta e vai embora levando a bicicleta. Em Campo Grande, a mesma modalidade de crime foi relatada.
Insegurança
A onda de violência que tomou o bairro do Ipsep, tem forçado alterações radicais nas rotinas dos moradores. Um residente relatou que agora precisam pensar duas vezes antes de sair de casa com seu celular e até mesmo o tempo livre dos domingos tem sido impactado pelos constantes episódios violentos.
Apesar do reforço no policiamento na Região Metropolitana do Recife, os moradores afirmam que não veem a presença policial em seu bairro.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais