Moradores relatam série de assaltos cometidos por ciclistas em Jaboatão dos Guararapes
Criminosos têm atuado na área e levado celulares de pedestres; população relata medo e mudança de hábitos por insegurança na região
Um grupo de assaltantes em bicicletas tem assustado moradores de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na rua Nadir de Medeiros. De acordo com testemunhas, dois homens em uma bicicleta se aproximaram de jovens que caminhavam pela calçada e anunciaram o assalto, obrigando as vítimas a entregar os celulares.
Outros ciclistas que estavam no local também chamaram a atenção, e a polícia investiga se eles faziam parte da ação criminosa.
Relatos de vítimas
A moradora Michele contou que também foi alvo de um criminoso em bicicleta.
“O rapaz de bicicleta, na rua próxima, me assaltou e levou meu celular. Eu senti medo e revolta. Eu não desejo isso para ninguém”, relatou.
Já Bianca, estudante que vive a cerca de 800 metros da faculdade, disse que mudou sua rotina por medo da violência.
“Normalmente, uso carro de aplicativo. Quando fica escuro, venho de Uber, pois sou mulher e estou sozinha. Se estou com amigas, a gente vem a pé, mas apenas durante o dia”, afirmou.
Sensação de insegurança
Mesmo com câmeras de segurança instaladas na região, moradores dizem que os assaltos se repetem. A sensação de insegurança tem feito a população mudar hábitos simples, como circular à noite.
Um residente que preferiu não se identificar resumiu o clima de medo.
“Aqui está muito inseguro à noite. Depois das 22h ninguém mais sai de casa por medo dos assaltos”.
A Polícia Militar informou que realiza rondas na área, mas os moradores pedem reforço no policiamento.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais