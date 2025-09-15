Adolescente é baleado enquanto jogava de futebol

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Adolescente de 17 anos, é baleado enquanto jogava bola no Cabo de Santo Agostinho, não sobrevive a ferimento. Polícia investiga o caso

A família de Guilherme da Silva Lira, de 17 anos, conta que o adolescente jogava bola na Praça dos Milagres, no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, quando foi baleado.

Ele foi atingido por um disparo na cabeça. O garoto chegou a ser socorrido, transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu ao ferimento.

Testemunhas relataram uma possível discussão entre a vítima e outros rapazes. A polícia agora investiga a motivação do crime e quantas pessoas estariam envolvidas na ação.

Dor da família



Abalados, os familiares contam que Guilherme era filho único, um rapaz estudioso que não tinha inimizades. Parentes estiveram no IML para realizar a liberação do corpo da vítima.

Eles recordam Guilherme como um menino dedicado e caseiro, que adorava jogar bola. Ele também havia perdido a mãe recentemente. A avó do Menino, que acabou de perder a filha e agora o neto, está desolada.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais