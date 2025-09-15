Adolescente é baleado enquanto jogava de futebol
Adolescente de 17 anos, é baleado enquanto jogava bola no Cabo de Santo Agostinho, não sobrevive a ferimento. Polícia investiga o caso
A família de Guilherme da Silva Lira, de 17 anos, conta que o adolescente jogava bola na Praça dos Milagres, no bairro de Ponte dos Carvalhos, no Cabo de Santo Agostinho, quando foi baleado.
Ele foi atingido por um disparo na cabeça. O garoto chegou a ser socorrido, transferido para o Hospital da Restauração, no Recife, mas não resistiu ao ferimento.
Testemunhas relataram uma possível discussão entre a vítima e outros rapazes. A polícia agora investiga a motivação do crime e quantas pessoas estariam envolvidas na ação.
Dor da família
Abalados, os familiares contam que Guilherme era filho único, um rapaz estudioso que não tinha inimizades. Parentes estiveram no IML para realizar a liberação do corpo da vítima.
Eles recordam Guilherme como um menino dedicado e caseiro, que adorava jogar bola. Ele também havia perdido a mãe recentemente. A avó do Menino, que acabou de perder a filha e agora o neto, está desolada.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais