Troca de tiros em Jaboatão dos Guararapes deixa motorista ferido

Tiroteio intenso no bairro de Candeias deixa homem ferido; mas a esposa e o filho escapam ilesos. Polícia investiga possível latrocínio

As imagens mostram o momento em que o carro dos atiradores ultrapassa a caminhonete da vítima. É uma ultrapassagem forçada. Isso foi na Rua Ulisses Montarroios, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes.

Na sequência das imagens, é possível observar que pelo menos dois homens descem e começam a atirar contra o condutor da caminhonete. Foram muitos tiros disparados, a gente também consegue ver tiros sendo disparados de dentro para fora da caminhonete, ou seja, a vítima também reage.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco, o condutor da caminhonete, ferido, deixou o local por conta própria em busca de ajuda.

A polícia seguiu em busca de informações sobre ele, mas não o encontraram. Dentro da caminhonete estavam a esposa e o filho de cinco anos do homem, que permaneceram no local.

Investigação



A Polícia Civil está investigando o caso. Ainda não se sabe se foi uma tentativa de latrocínio ou execução. Isso será esclarecido pela Polícia Civil de Pernambuco nos próximos dias.

O que se sabe até o momento é que o condutor da caminhonete ficou ferido durante a intensa troca de tiros, mas a esposa e o filho saíram ilesos. A polícia agora busca identificar os autores dos disparos que aconteceram no local.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais