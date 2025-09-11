Clínicas são interditadas em Jaboatão por uso de medicamentos vencidos e falhas em procedimentos corporais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além das interdições, ação identificou um estabelecimento fechado voluntariamente e um com endereço sem funcionamento em Jaboatão

Duas clínicas ligadas à saúde e estética foram interditadas no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na última terça-feira (9).

Entre as principais irregularidades estavam a ausência de licença sanitária, a comercialização de suplementos sem autorização, o uso de equipamentos sem registro, a presença de medicamentos vencidos, falhas no processo de esterilização e procedimentos corporais realizados por profissionais não habilitados.

As interdições foram resultado de uma operação conjunta do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), da Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), da Vigilância Sanitária do município, da Polícia Civil e dos conselhos profissionais de Medicina (CREMEPE), Farmácia (CRF) Odontologia (CRO), Enfermagem (COREN), Fisioterapia (CREFITO) e Biomedicina (CRBM).

Em um dos casos, a clínica de bem-estar operava sem licença sanitária ou regularização junto ao CREFITO e ainda comercializava suplementos de forma irregular.

Já uma clínica odontológica, apresentava irregularidades éticas, o que levou à interdição do estabelecimento e à notificação do profissional que atuava no local. Os responsáveis deverão providenciar a emissão de funcionamento e a regularização nos respectivos conselhos de classe.

Além das interdições, a ação identificou um estabelecimento fechado voluntariamente e um com endereço sem funcionamento em Jaboatão.

“Nosso dever é proteger a população contra riscos que muitas vezes não são visíveis, mas colocam vidas em perigo. Essa fiscalização é um recado claro de que não vamos admitir práticas ilegais ou sem respaldo técnico. Saúde e segurança devem estar sempre acima de qualquer interesse comercial”, destacou a secretária de Saúde do município, Zelma Pessôa.



Operação no Recife e em Olinda

Nos dias 2 e 3 de setembro, as inspeções também interditaram estabelecimentos no Recife e em Olinda. As ações verificaram desde registros das clínicas na Junta Comercial e na Vigilância Sanitária à presença de profissionais qualificados para a realização dos procedimentos, armazenamento dos produtos, identificação e comercialização de substâncias proibidas e venda de produtos sem registros no Brasil.

No município de Olinda, a clínica interditada atuava sem licença sanitária, com produtos vencidos e tinha seus procedimentos cirúrgicos realizados com uma profissional de fisioterapia, ao invés de médicos e odontólogos.

Já no Recife, dois estabelecimentos foram interditados pela constatação de diversas irregularidades sanitárias.

Até o mês de novembro, outras inspeções vão ser realizadas em municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) e do interior do Estado, com frequência semanal.