Arena Verão Pernambuco estreia na Praia de Piedade com atividades gratuitas
Com futebol, vôlei de praia, yoga e opções para idosos, arena em Jaboatão promete diversão gratuita para toda a família até outubro
A Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, recebe a primeira edição da Arena Verão Pernambuco, instalada em frente ao Hospital da Aeronáutica. O espaço reúne atividades esportivas e recreativas gratuitas para todas as idades durante os fins de semana, até outubro.
Atividades disponíveis
A programação contempla modalidades como futebol, fute-tênis, vôlei de praia, yoga e aulões com academias parceiras. Também estão previstas ações voltadas a públicos específicos, incluindo atividades para idosos.
Segundo a Secretaria Estadual de Esportes, a proposta é promover um "verão democrático", oferecendo opções variadas de lazer e saúde para toda a família. As inscrições estão abertas na plataforma Sympla desde a quinta-feira (11). Quem preferir também poderá se registrar na própria arena, antes das atividades.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais