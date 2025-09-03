Em Pernambuco, Jaboatão lidera em cirurgias eletivas e cuidados integrados no primeiro semestre de 2025
Município realizou mais de 6 mil procedimentos cirúrgicos e ultrapassou 12 mil ordens processadas em Oferta de Cuidados Integrados
O município de Jaboatão dos Guararapes alcançou, no primeiro semestre de 2025, a primeira posição em Pernambuco na realização de cirurgias eletivas e na execução da oferta de cuidados integrados (OCI) — modalidade implementada em 2024 e ampliada este ano com o programa federal Agora Tem Especialistas.
Mais de 6 mil cirurgias em seis meses
Entre janeiro e junho, foram 6.354 cirurgias eletivas, número que colocou a cidade na liderança estadual. Apenas em julho, outros 1.447 procedimentos foram registrados.
No ano anterior, Jaboatão já havia realizado quase 10 mil cirurgias, representando 20% de todas as feitas por gestões municipais em Pernambuco.
Expansão da oferta de cuidados integrados
No mesmo período, a rede municipal também processou 12.574 ordens de OCI, que incluem avaliações diagnósticas em diferentes especialidades. Em julho, o serviço foi expandido, chegando a 5.354 novas ofertas de cuidado integrado em apenas um mês.
Segundo a secretária de Saúde, Zelma Pessôa, o modelo trouxe mudanças práticas para os usuários.
“Antes, o paciente precisava enfrentar várias filas para cada etapa do tratamento. Agora, com a oferta de cuidado integrado, ele consegue consulta, exames e retorno em até 30 dias no mesmo serviço. Isso agiliza o diagnóstico e aumenta a segurança no acompanhamento”, explicou.
Prefeitura destaca reorganização da rede
O prefeito Mano Medeiros destacou que os números refletem a reorganização da rede. “O fato de Jaboatão ser líder em cirurgias eletivas e em cuidados integrados mostra que estamos no caminho certo. Saúde exige acesso, eficiência e capacidade de resposta, e temos trabalhado para garantir isso”, afirmou.
Programa federal amplia serviços
A reformulação do antigo Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), lançada em maio, ampliou o alcance da política nacional. O Agora Tem Especialistas incorporou novos serviços, como cirurgias eletivas, uso de unidades móveis, telessaúde e credenciamento de prestadores.
Um grupo de trabalho deve ser instalado pelo Ministério da Saúde e pelo Governo de Pernambuco para definir o processo regulatório e as próximas etapas de expansão.