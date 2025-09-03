Em Pernambuco, Jaboatão lidera em cirurgias eletivas e cuidados integrados no primeiro semestre de 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Município realizou mais de 6 mil procedimentos cirúrgicos e ultrapassou 12 mil ordens processadas em Oferta de Cuidados Integrados

Clique aqui e escute a matéria

O município de Jaboatão dos Guararapes alcançou, no primeiro semestre de 2025, a primeira posição em Pernambuco na realização de cirurgias eletivas e na execução da oferta de cuidados integrados (OCI) — modalidade implementada em 2024 e ampliada este ano com o programa federal Agora Tem Especialistas.

Mais de 6 mil cirurgias em seis meses

Entre janeiro e junho, foram 6.354 cirurgias eletivas, número que colocou a cidade na liderança estadual. Apenas em julho, outros 1.447 procedimentos foram registrados.

No ano anterior, Jaboatão já havia realizado quase 10 mil cirurgias, representando 20% de todas as feitas por gestões municipais em Pernambuco.

Expansão da oferta de cuidados integrados

No mesmo período, a rede municipal também processou 12.574 ordens de OCI, que incluem avaliações diagnósticas em diferentes especialidades. Em julho, o serviço foi expandido, chegando a 5.354 novas ofertas de cuidado integrado em apenas um mês.

Segundo a secretária de Saúde, Zelma Pessôa, o modelo trouxe mudanças práticas para os usuários.

“Antes, o paciente precisava enfrentar várias filas para cada etapa do tratamento. Agora, com a oferta de cuidado integrado, ele consegue consulta, exames e retorno em até 30 dias no mesmo serviço. Isso agiliza o diagnóstico e aumenta a segurança no acompanhamento”, explicou.

Saiba como assistir aos videocasts do JC



Prefeitura destaca reorganização da rede

O prefeito Mano Medeiros destacou que os números refletem a reorganização da rede. “O fato de Jaboatão ser líder em cirurgias eletivas e em cuidados integrados mostra que estamos no caminho certo. Saúde exige acesso, eficiência e capacidade de resposta, e temos trabalhado para garantir isso”, afirmou.

Programa federal amplia serviços

A reformulação do antigo Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), lançada em maio, ampliou o alcance da política nacional. O Agora Tem Especialistas incorporou novos serviços, como cirurgias eletivas, uso de unidades móveis, telessaúde e credenciamento de prestadores.

Um grupo de trabalho deve ser instalado pelo Ministério da Saúde e pelo Governo de Pernambuco para definir o processo regulatório e as próximas etapas de expansão.

