Homem realiza assalto em estabelecimento comercial no Grande Recife

O assaltante levou 3 mil reais e dois celulares de um mercearia em Jaboatão dos Guararapes; graças ao rastreamento, um dos foi recuperado

Um homem realizou um assalto em um estabelecimento comercial no bairro Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes, nesta semana. Durante a ação, dois celulares e 3 mil reais em espécie foram levados, segundo informações da vítima e registros de câmeras de segurança.

Uma câmera instalada acima do caixa de um estabelecimento comercial registrou o momento em que um homem realizou um assalto no local. Segundo as imagens, o suspeito chegou sem camisa e com a mão escondida dentro de uma bolsa, indicando que poderia portar uma arma.

No início da abordagem, a funcionária presente pensou se tratar de uma brincadeira, mas o suspeito afirmou estar cometendo um assalto. Durante o episódio, o criminoso se comportou de forma agressiva, pressionando a vítima a entregar o dinheiro.

Recuperação parcial

Após registrar um boletim de ocorrência, a vítima informou que um dos celulares era rastreado, o que possibilitou a sua recuperação. O local exato onde o aparelho foi encontrado não foi divulgado. O outro celular e o dinheiro ainda não foram localizados.

Investigação em andamento

A vítima afirmou não ter visto o homem anteriormente no estabelecimento. A Polícia Civil segue investigando para identificar o suspeito. Há a possibilidade de que o homem tenha contado com um cúmplice fora do local, observando a movimentação e eventuais aproximações da Polícia Militar.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais