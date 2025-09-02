Homens se passam por policiais e cometem homicídio em Jaboatão dos Guararapes
Criminosos encapuzados arrombaram a residência e executaram Anderson Corrêa da Silva; vítima tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas
Um homem de 35 anos foi morto a tiros dentro da própria casa no bairro de Dois Carneiros, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo a polícia, ao menos quatro criminosos encapuzados se passaram por policiais, invadiram o imóvel durante a madrugada e executaram Anderson Corrêa da Silva.
Sem chance de reação
De acordo com a polícia, os suspeitos chegaram ao local por volta das 3h30. Encobertos e anunciando falsamente serem agentes policiais, eles arrombaram a grade e a porta da residência, efetuando disparos de arma de fogo em seguida. Anderson foi atingido e caiu morto na cozinha.
No chão, ficaram cápsulas de munição de pistolas calibre 9mm e 380. O Instituto de Criminalística realizou perícia e recolheu os estojos, enquanto equipes do Rastro buscaram impressões digitais e outros vestígios que possam ajudar a identificar os suspeitos.
Polícia investiga execução
A polícia informou que Anderson Corrêa já havia cumprido pena duas vezes por tráfico de entorpecentes. Os criminosos fugiram do local sem levar nenhum pertence, descartando a possibilidade de um latrocínio.
Câmeras de segurança da região serão analisadas para auxiliar nas investigações. O corpo foi removido e levado para o IML, enquanto a Polícia Civil segue apurando o caso.
