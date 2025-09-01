fechar
Vídeos | Notícia

27ª Marcha para Jesus reúne milhares em ato de fé e solidariedade no Recife

Evento cristão aconteceu no último sábado com expectativa de 60 mil pessoas, caminhada da fé e shows no Parque Dona Lindu

Por TV Jornal Publicado em 01/09/2025 às 11:59
27º Ano da Tradicional Marcha para Jesus em Pernambuco: Expectativas, Participantes e Atividades Solidárias
27º Ano da Tradicional Marcha para Jesus em Pernambuco: Expectativas, Participantes e Atividades Solidárias - TV Jornal

A Marcha para Jesus chega à sua 27ª edição neste sábado (data específica pode ser incluída), consolidada como um dos maiores eventos do calendário cristão em Pernambuco. A concentração está marcada para as 14h, nas imediações do Edifício Castelinho, no Recife. De lá, os participantes seguirão em caminhada até o Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, onde acontecem apresentações culturais e shows religiosos.

A expectativa é que cerca de 60 mil pessoas participem da mobilização, que reúne igrejas, grupos cristãos e fiéis em uma manifestação pública de fé, esperança e clamor por paz. A Marcha é organizada por diferentes lideranças religiosas e não está vinculada a uma denominação específica.

Atrações Musicais Confirmadas:

  • Renascer Prize
  • Gabriel Guedes
  • JP
  • Midian Lima
  • Vitim
  • Nova Geração

Além das apresentações musicais, o evento contará com ações sociais e de saúde. Em parceria com as Secretarias de Saúde do Recife e de Pernambuco, serão oferecidos serviços de atendimento básico à população durante a Marcha.

Uma campanha solidária também está sendo promovida: os fiéis estão sendo convidados a levar alimentos não perecíveis, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade. A arrecadação será organizada pelo G10 Favelas.

A Marcha para Jesus é aberta ao público e acolhe pessoas de todas as religiões. Segundo os organizadores, mais do que um ato religioso, trata-se de um movimento por unidade, paz e transformação social.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

Leia também

Novo bispos

Novo bispos
Marcha para Jesus reúne cristãos em ato de fé e solidariedade no Recife
RELIGIÃO

Marcha para Jesus reúne cristãos em ato de fé e solidariedade no Recife

Compartilhe

Tags