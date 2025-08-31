Novo bispos
A Pioneiros que é uma agência evangelizadora cristã, completa 20 anos de atuação no Brasil dando apoio, suporte e mentoria a missionários
Hoje (31) à noite, os bispos auxiliares da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Josivaldo Bezerra e dom Nereudo Freire, seguem para Roma, onde participarão do curso para os novos bispos da Igreja. O curso acontece, a cada ano, para interação dos prelados, formação espiritual e orientações junto à Santa Sé. Dom Josivaldo foi ordenado bispo em 6 de janeiro de 2025 e dom Nereudo foi ordenado em 25 de janeiro do mesmo ano. Os bispos estarão de volta a Recife em 12 de setembro.
Pioneiros 20 anos
A Pioneiros que completa 20 anos de atuação no Brasil é uma agência evangelizadora baseada na fé cristã. Seus missionários dependem da provisão do Senhor para o sustento da vida diária e do ministério. Sua missão inclui o treinamento e a mobilização de cristãos para o engajamento na missão de Deus, utilizando ferramentas como o Curso e Perspectivas. A agência também se dedica a apoiar e orientar missionários, desde o envio até o trabalho em campo, fornecendo suporte na organização e mentoria.
Jonas Abib
O livro “Padre Jonas, meu amigo” é em memória do padre Jonas Abib fundador da Canção Nova.Foi lançado recentemente pela Editora Canção Nova, escrito pelo Frei Patrício Sciadini, da Ordem Carmelo Descalço - O.C.D. São 18 capítulos com momentos marcantes que associa às suas próprias impressões e mentalidade na época: Acrescenta o autor: “Eu via nele alguém iluminado pela Palavra de Deus, que a conhecia profundamente - não como uma exegeta, mas sobretudo como um praticante dessa mesma Palavra”.
Acampamento
O Acampamento “Por Suas Chagas Fomos Curados”, que começou na última sexta-feira encerra hoje (31) o “Mês Vocacional” em Cachoeira Paulista-SP. Padre Renato Redeson, missionário da “Associação Evangelizar é Preciso”, em Curitiba (PR), presidiu todas as missas do evento: a de abertura na sexta-feira (29), às 20h; no sábado (30), e às 16h, deste domingo, faz encerramento deste evento às 15h, no Santuário do Pai das Misericórdias.
Minha fortaleza
“Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás; a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia”. Salmos 91:1-6
Excluídos
Foi na Igreja de Santo Amaro das Salinas que o arcebispo de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, participou do Jubileu das pessoas em situação de rua, no Recife e falou da missão desafiadora da Pastoral Social, do tempo de solidariedade e de Jesus fonte inesgotável de Esperança. Em conversa com os excluídos da sociedade, dom Paulo deixou palavras de esperança em Deus e num futuro diferente!!
Reunião pública doutrinária
A Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove neste domingo, dia 31, reunião pública doutrinária em seu Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. O tema "Buscai primeiro o Reino de Deus (Jesus)" será apresentado por Eden Lemos, da Federação Espírita do Río Grande do Norte (FERN). Realizada das 16h às 17h, a programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.
N. Sra. da Penha
Os horários de missas na Igreja de Nossa Senhora da Penha, no bairro de São José são os seguintes: terças-feiras: 11h; quintas-feiras: 16h; sextas-feiras: 6h; 8h; 10h; 12h; 15h e 17h; domingos: 8h. Maiores informações pelo fone: Telefone: 3424.8500
Prática do bem
Simone Duque, da Ong Caminhos do Bem, que participou da organização ontem (30) do Seminário Cartas de Paulo os Coríntios , no Centro de Eventos MV, na Imbiribeira diz : "A prática do servir bem gera benefícios para quem recebe ajuda e para quem oferece , promovendo sentimentos de gratidão". Os recursos obtidos com o Encontro de ontem serão revertidos para construção da ONG no Pina.