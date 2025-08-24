Vencedores por Cristo
"Impactando o Mundo pela Piedade" será tema do Congresso Evangélico em Gravatá, de 19 a 21 de setembro, com participação do Grupo Vencedores
O Grupo de músicos “Vencedores por Cristo” será responsável pela programação de louvor no Congresso promovido pela Agência Presbiteriana de Evangelização em Gravatá, no Hotel Canarius, de 19 a 21 de setembro próximo. “Impactando o Mundo pela Piedade” será o tema central que terá como palestrantes conhecidos pastores e escritores que vão se revezar na programação a exemplo de Roberto Brasileiro, presidente nacional da Igreja Presbiteriana do Brasil, Hernandes Dias Lopes, Robinson Grangeiro e Roster Guimarães Lopes. Inscrições abertas.
Vida consagrada
A Arquidiocese de Olinda e Recife celebrou na Igreja Catedral de Olinda, o jubileu da vida religiosa consagrada de homens e mulheres como salesianos, franciscanos, carmelitas, jesuítas, beneditinos, capuchinhos e seminaristas. A eucaristia foi presidida pelo arcebispo dom Paulo Jackson que ressaltou os dons e atuação destes religiosos e religiosas.
Grande são as tuas obras
“E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso! Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo; por isso todas as nações virão, e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos”. Apocalipse 15:3,4
Reunião doutrinária
"Nem só de pão viverá o homem (Mateus 4:4)". Este é o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove hoje (24), em seu Auditório Lírio Ferreira (Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro. Realizada das 16h às 17h, a palestra será apresentada por Érika Babine, da Fraternidade Espírita Francisco Peixoto Lins (Peixotinho). A programação pode também ser acompanhada pelas redes sociais da FEP.
Mostra Jovem
Dia 20 de setembro, das 13h30 às 21h, a Federação Espírita Pernambucana (FEP) promove a "Mostra Jovem 2025". Voltada para o público dos 12 aos 25 anos de idade, a agenda inclui palestra de Miriam Dusi, da Federação Espírita Brasileira (FEB); roda de conversa e oficinas. A inscrição custa R$ 20,00 e deve ser feita pelo link: : https://encurtador.com.br/8xyD9.
Mostrinha Espírita
No mesmo dia, 20 de setembro próximo, das 8h30 às 17h30, haverá a “Mostrinha Espírita 2025" que reunirá a garotada dos 05 aos 11 anos de idade, no prédio da Evangelização da FEP com atividades lúdicas com base no tema central da Mostra Espírita 2025: 'O Céu e o Inferno: Esperanças e consolações'. Inscrição, R$ 20,00, basta acessar o link https://encurtador.com.br/xByYx.
AMA -29 anos
A Associação Missionária Amanhecer (AMA) celebrou seus 29 anos de fundação com missa em ação de graças na última quarta-feira, 20 de agosto, às 9h, na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no centro do Recife. A celebração foi presidida por seu fundador, o padre salesiano João Carlos, conhecido cantor e comunicador católico. A AMA marca presença como produtora de conteúdos de evangelização e difusão da fé.
Reflexões
Você recebe pelo WhatsApp ou conhece alguém que recebe a reflexão do Evangelho do dia, feita pelo padre João Carlos? Saiba que é uma das redes mais bem distribuídas e alcançadas do Brasil. Por trás do trabalho de evangelização do padre, há uma associação que se mobiliza para levar, cada vez mais longe e a mais pessoas, a Palavra de Deus: a AMA - Associação Missionária Amanhecer
Cartas de Paulo
A ONG Caminho do Bem e o Grupo Maria Dolores realizam no próximo sábado, 30 o Seminário “As Cartas de Paulo – Cartas, Carta aos Coríntios” que contará com os palestrantes Victor Hugo ( Minas), Severino Celestino (Paraíba) e Álvaro Mordechai, de São Paulo, referências neste universo. Segundo o último Censo IBGE, Pernambuco tem atualmente o maior percentual de espíritas do NE ( 1,23%).
Mensagens
Servir bem
“A prática do "servir o bem" gera benefícios para quem recebe a ajuda e para quem oferece, promovendo sentimentos de gratidão, resume a advogada Simone Duque, integrante das diretorias das entidades. Os recursos obtidos com o encontro serão revertidos para a construção da sede da ONG no bairro do Pina. O encontro será no Centro de Eventos MV, 298, Imbiribeira, das 8h às 18h. Informações: (81) 9.82066099