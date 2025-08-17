Igreja Presbiteriana do Brasil-166 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

REVERENDO JOSÉ ROBERTO DE SOUZA



No dia 12 de agosto do corrente ano, a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 166 anos. Isso pode ser constatado no “Diário” do pioneiro do presbiterianismo no Brasil, o Rev. Ashbel Green Simonton: “Sexta-feira, 12 de agosto de 1859, 09h30 da manhã. Estou acordado desde as quatro da manhã observando as manobras para adentrar o porto contra o vento e a maré. É um lugar lindo, o mais singular e impressionante que jamais vi. [...]. Desfiz-me de minha roupa de viagem, dando-a ao cabineiro em agradecimento pelos serviços que me prestou durante a jornada. Estou pronto para desembarcar”.



Após o seu desembarque no Rio de Janeiro, Simonton resolveu, durante o período da tarde, cumprir alguns compromissos: entregou algumas cartas de apresentação e, posteriormente, encontrou-se com o cônsul. O Rev. Simonton era bastante jovem quando chegou ao Brasil: apenas 26 anos. Era solteiro e chegou só. Somente no ano seguinte chegou seu valioso colaborador, o cunhado Rev. Blackford; posteriormente, chegaram também Schneider, Chamberlain e outros.



Não foi fácil para o jovem pastor. Distante da sua terra natal, dos seus entes queridos e amigos, como se não bastasse, Simonton tinha dificuldades com a língua portuguesa. Seu trabalho missionário, no início, limitou-se aos estrangeiros, porém sua perseverança o fez progredir na aprendizagem da língua. Finalmente, no dia 22 de abril, ele pôde realizar uma escola dominical na sua própria casa. Essa foi uma programação diferente de todas as outras já realizadas, pois Simonton afirma que esse foi o seu primeiro trabalho em português.



Assim como normalmente acontece, os fatos históricos são classificados em períodos ou fases, considerando as diferenças e as ênfases dadas em cada período, bem como a necessidade didática para compreensão da particularidade de cada época. A história do presbiterianismo brasileiro não foi e não é diferente. Encontramos algumas periodizações ou fases, como queiram chamar. Porém, resolvemos relatar o que geralmente é mais comum nos meios presbiterianos.

O primeiro modelo de esboço que narra a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, que temos conhecimento, foi feito na década de cinquenta, pelo historiador Rev. Júlio Andrade Ferreira. Na sua obra “Galeria Evangélica: biografias de pastores presbiterianos que trabalharam no Brasil” (1952), ele contempla cinco períodos: o primeiro ele denomina de Primeiros Esforços (1859-1869); o segundo ele chama de Expansão Missionária até a Organização do Sínodo Brasileiro (1869-1888); o terceiro ele classifica como Lutas Eclesiásticas no Seio do Presbiterianismo Brasileiro e a Formação da Igreja Presbiteriana Independente (1888-1903); ao quarto, ele se refere como Desde a Origem da Igreja Presbiteriana Independente até a Comissão de Modus Operandi (1903-1917); já o último e quinto período é tratado por Da Formação do Modus Operandi até a Campanha do Centenário (1917-1950). Depois dessa significante contribuição feita pelo Rev. Júlio, encontramos a continuidade desse esboço histórico feito pelo Rev. O Rev. Alderi classifica oito períodos da IPB: 1º Implantação (1859-1869); 2º Consolidação (1869-1888); 3º Dissensão (1888-1903); 4º Reconstituição (1903-1917); 5º Cooperação (1917-1932); 6º Organização (1932- 1959); 7º Polarização (1959-1986); 8º Período Atual. Voltando a nossa atenção para o início do trabalho realizado por Simonton, o certo é que, apesar do Rev. Simonton ter vivido tão pouco (1833-1867), indiscutível é a sua importância para a história do protestantismo de missão, e acima de tudo para o presbiterianismo brasileiro. Em outras palavras, o seu trabalho é de valor incalculável.



Partiu o jovem Simonton, mas ficou o seu legado. Isto é, a fundação da Primeira Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, em 12 de janeiro de 1862, e a criação do Presbitério do Rio de Janeiro, solenemente instalado no dia 16 de dezembro de 1865 na cidade de São Paulo, o qual era composto por três Igrejas: Rio de Janeiro (1862), São Paulo (1865) e Brotas (1865). Foi legada ainda a criação do chamado Seminário Primitivo, cujas aulas tiveram início no dia 14 de maio de 1867 (Simonton foi um dos professores). Ele existiu por apenas três anos, mas formou os primeiros pastores de língua portuguesa. Finalmente, é possível citar ainda o lançamento do primeiro periódico protestante do Brasil, o jornal a Imprensa Evangélica, que circulou durante 28 anos.



Rev. Dr. José Roberto de Souza é Curador da Igreja Presbiteriana do Nordeste, Diretor do Seminário Presbiterian do Norte e da Academia Pernambucana Evangélica de Letras