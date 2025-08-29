Promessas falsas e riscos à vida: golpes com cirurgias bariátricas pela internet acendem alerta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Entenda a importância do procedimento para os pacientes com obesidade grave e quais os crimes cometidos por quem tenta ganhar dinheiro agindo de má-fé

Clique aqui e escute a matéria

O Brasil registra, em média, quatro golpes por minuto, segundo o mais recente Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E os crimes não se limitam ao roubo de senhas bancárias ou à venda de produtos em sites falsos: o setor da saúde também vive na mira dos golpistas.

Procedimentos como as cirurgias bariátricas — necessárias às pessoas com obesidade — estão entre os principais alvos, o que reforça o alerta aos pacientes que buscam, em pesquisas na internet, esse tipo de atendimento na rede particular e pagam por serviços sem uma checagem prévia.

Criminosos usam até o nome e o CRM de médicos habilitados para aplicar os golpes. Sem o consentimento desses profissionais de saúde, repassam atestados e laudos falsos, sem se importarem com os riscos à vida. No Rio de Janeiro, um esquema ilegal desse tipo foi descoberto em 2023, com documentos sendo vendidos por até R$ 100.

No Paraná, o Ministério Público também identificou que um grupo criminoso cobrava até R$ 1,5 mil a pacientes com a promessa de conseguir acelerar o agendamento de bariátricas realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O esquema começou a ser desarticulado em 2020.

Fica o reforço: a rede pública não cobra pelo procedimento, muito menos permite a intermediação paga. Anúncios desse tipo são golpes e podem levar os responsáveis à prisão.

Cirurgiã do aparelho digestivo com atuação em bariátrica desde 2006, a médica Luciana Siqueira destaca a importância de o paciente realizar pesquisas na hora de definir onde procurar atendimento para a realização da cirurgia.

"É preciso avaliar se o profissional faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e avaliar a experiência dele e da equipe que faz parte. Sempre falo da importância de você procurar saber quem é o cirurgião, tirar suas dúvidas ao máximo e entender o motivo pelo qual ele está indicando a cirurgia para você. Procedimentos não regularizados precisam ser combatidos, porque podem levar a complicações e à morte", explica.

Nas redes sociais, a médica dá orientações importantes para quem decidiu fazer uma cirurgia bariátrica. Confira a seguir:

PUNIÇÃO CRIMINAL AOS GOLPISTAS

De acordo com a advogada criminalística e professora universitária Carina Acioly, os golpes na internet aplicados a serviços de saúde podem resultar no indiciamento dos responsáveis por diferentes crimes previstos no Código Penal Brasileiro.

"O mais comum é o estelionato, já que o golpista induz a vítima a erro para obter vantagem ilícita. Dependendo da conduta, pode haver também falsidade ideológica ou falsificação de documento particular ou público, além do crime de exercício ilegal da medicina, caso alguém se passe por médico sem ter habilitação legal", diz.

Carina pontua que o uso de dados de médicos reais, como o CRM, leva o autor a responder por falsidade ideológica. "Isso ocorre quando há a inserção de informações falsas em documento ou meio digital com a finalidade de enganar terceiros. Por exemplo, quando o golpista utiliza um CRM verdadeiro, mas associado a dados pessoais falsos, para dar aparência de legitimidade ao golpe."

Orientações - Thiago Lucas/Design SJCC

REGISTRO DA DENÚNCIA É FUNDAMENTAL

Aos pacientes que forem vítimas de golpes na internet, a orientação é registrar a denúncia imediatamente.

"O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência detalhando os fatos e apresentando provas, como conversas, comprovantes de pagamento e anúncios. É fundamental comunicar ao banco ou instituição financeira imediatamente, para tentar o bloqueio dos valores", orienta.

Segundo a advogada, a recuperação do dinheiro não é simples, mas é possível tanto pela via criminal (com pedido de restituição) quanto pela cível, por meio de ação de indenização contra o golpista, se ele for identificado e houver patrimônio para responder.

"A vítima pode, paralelamente, acionar a esfera criminal para que o golpista seja investigado e responsabilizado e, ao mesmo tempo, ajuizar ação cível para buscar indenização por danos materiais e, eventualmente, morais", conclui.

CIRURGIA TRAZ MUDANÇA DE VIDA

Natasha Cabral comemora decisão de fazer cirurgia bariátrica em 2013. "Ativa e feliz em ver que posso planejar um futuro com minha família" - ACERVO PESSOAL

A jornalista Natasha Cabral, de 39 anos, sabe bem os benefícios que a cirurgia bariátrica traz à saúde. Com 1,65 metros de altura, ela chegou a pesar 130 quilos em 2013. Foi quando decidiu que precisava passar por um tratamento para perder peso e mudar de vida.

"Na época eu já tinha algumas amigas que tinham feito a cirurgia bariátrica, mas não tinha interesse em fazer porque achava que não afetava minha saúde. Esse pensamento mudou quando o peso começou a comprometer minha mobilidade. Sentia dores horríveis na perna, principalmente na panturrilha, quando andava poucos metros. O auge foi em um percurso de mais ou menos 150 metros, da minha casa para a parada de ônibus, quando tive que parar três vezes para descansar", relembra.

Doze anos depois, Natasha comemora a decisão. Para ela, a cirurgia garantiu uma perspectiva de vida longa e com mais qualidade.

"Hoje eu me sinto ativa e feliz em ver que posso planejar um futuro com minha família. Ver minha filha crescer e acompanhar isso com meu corpo é algo que não tem preço. Sou um exemplo para ela, fazendo refeições de qualidade e saudáveis, me exercitando diariamente e reforçando a ela que uma vida ativa é uma vida de qualidade", diz.

"FERRAMENTA EXTREMAMENTE SEGURA"

Referência nacional em cirurgia bariátrica, a média Luciana Siqueira explica que a obesidade é uma doença multifatorial, com inflamação crônica dos tecidos e órgãos e que, a médio e longo prazo, leva à hipertensão arterial e infarto agudo do miocárdio, principalmente nas mulheres. Também contribui para doenças cardiovasculares, metabólicas (como diabetes) e até alguns tipos de neoplasias.

"Sempre digo que a obesidade é uma doença muito cruel porque ela age de forma silenciosa. Prevenir e tratar precocemente ainda é o melhor remédio para que a pessoa entenda que não se trata de uma sentença. Não tem cura, mas tem controle. Ela é crônica e exige um tratamento de manutenção", exemplifica.

De acordo com o Atlas Mundial da Obesidade 2025 (World Obesity Atlas 2024), da Federacao Mundial da Obesidade (World Obesity Federation – WOF), aproximadamente 148 milhões de brasileiros (68% da população total) têm excesso de peso. Desse total, 31% têm obesidade. Sobrepeso, 37%.

Luciana ressalta que a cirurgia bariátrica é indicada para os pacientes com Índice de Massa Corpórea (IMC) maior ou igual a 40 e que se trata de um procedimento eficaz e duradouro. "Mesmo que esse paciente não tenha comorbidades associadas, a cirurgia se constitui na melhor ferramenta para o controle da obesidade."

"A cirurgia bariátrica é uma ferramenta extremamente segura. Hoje realizamos uma técnica minimamente invasiva, por videolaparoscopia, ou pela técnica robótica. Os pacientes recebem alta entre 24 e 48 horas. A taxa de complicações é menor que 1%", destaca.

Os benefícios incluem a perda de peso de 20% a 40% de forma sustentada, remissão de doenças associadas e redução da mortalidade.

A médica lembra que o Conselho Federal de Medicina regulamentou, em maio deste ano, novas regras para a indicação da cirurgia bariátrica.

"Por exemplo, pacientes que têm obesidade grau 1 e são acometidos por doenças graves, como uma neuropatia crônica com necessidade de hemodiálise ou uma fibrose hepática ou que têm uma apneia do sono grave, também podem ser beneficiados pela cirurgia bariátrica. Agora, as seguradoras de saúde também precisam incluir no rol de procedimentos essas indicações", afirma.

O CFM também passou a reconhecer a realização da cirurgia em pacientes a partir dos 14 anos nos casos de obesidade grave (IMC maior que 40) associada a complicações clínicas, desde que com a devida avaliação da equipe multidisciplinar e consentimento dos responsáveis.

ENTENDA ABAIXO COMO É O PRÉ-OPERATÓRIO:

PACIENTE PRECISA FAZER SUA PARTE

A médica Luciana Siqueira reforça que, para que os resultados positivos sejam alcançados, os pacientes também precisam assumir responsabilidades, como a manutenção de uma alimentação saudável ao longo da vida.

"A cirurgia bariátrica não é um atalho, não é um milagre. Ela é uma ferramenta que vai ajudar no controle da doença a longo prazo, mas o paciente precisa ter um entendimento de que é necessário fazer a sua parte, ter responsabilidade nessa jornada e fazer o acompanhamento regular com a equipe multidisciplinar para manter uma qualidade de vida adequada, com equilíbrio. Tudo isso vai fazer com que a sua cirurgia funcione de forma plena, controlando assim a doença pro resto da vida", salienta.

