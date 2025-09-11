fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Grande Recife amanhece nesta quinta-feira (11) com céu nublado e possibilidade de chuva fraca

Região Metropolitana e Zona da Mata têm previsão de chuva fraca nesta quinta; Agreste e Sertão seguem com tempo firme e baixa umidade à tarde

Por Eduardo Scofi Publicado em 11/09/2025 às 7:12 | Atualizado em 11/09/2025 às 7:15
Céu encoberto marca o início da quinta-feira (11) no Grande Recife
Céu encoberto marca o início da quinta-feira (11) no Grande Recife - Cortesia/ Luiza Riello

Apesar do céu nublado, a Região Metropolitana do Recife deve ter apenas chuva fraca e isolada ao longo desta quinta-feira (11), com máxima de 29°C. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), o tempo segue mais fechado também na Zona da Mata Norte e Sul, onde há chance de precipitações de baixa intensidade e temperaturas que passam dos 30°C.

Meteorologia no interior

No Agreste, a previsão indica nebulosidade variável, mas sem registros significativos de chuva. Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, o dia deve permanecer estável, com predomínio de sol e tempo seco. As temperaturas variam de mínimas em torno de 18°C a máximas que podem ultrapassar os 33°C no interior, enquanto a umidade relativa do ar pode cair até 30% durante a tarde.

Assim, a quinta-feira deve ser marcada pela instabilidade restrita às áreas litorâneas, enquanto as demais regiões do estado continuam sob tempo firme e seco.

