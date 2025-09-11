Previsão do tempo: Grande Recife amanhece nesta quinta-feira (11) com céu nublado e possibilidade de chuva fraca

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Região Metropolitana e Zona da Mata têm previsão de chuva fraca nesta quinta; Agreste e Sertão seguem com tempo firme e baixa umidade à tarde

Clique aqui e escute a matéria

Apesar do céu nublado, a Região Metropolitana do Recife deve ter apenas chuva fraca e isolada ao longo desta quinta-feira (11), com máxima de 29°C. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), o tempo segue mais fechado também na Zona da Mata Norte e Sul, onde há chance de precipitações de baixa intensidade e temperaturas que passam dos 30°C.

Meteorologia no interior

No Agreste, a previsão indica nebulosidade variável, mas sem registros significativos de chuva. Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, o dia deve permanecer estável, com predomínio de sol e tempo seco. As temperaturas variam de mínimas em torno de 18°C a máximas que podem ultrapassar os 33°C no interior, enquanto a umidade relativa do ar pode cair até 30% durante a tarde.

Assim, a quinta-feira deve ser marcada pela instabilidade restrita às áreas litorâneas, enquanto as demais regiões do estado continuam sob tempo firme e seco.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

