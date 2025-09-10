fechar
Política | Notícia

Filhos de Bolsonaro exaltam voto de Fux nas redes sociais e pedem anulação de julgamento

No X (antigo Twitter), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou diversos vídeos em apoio ao posicionamento do ministro durante a votação

Por Estadão Conteúdo Publicado em 10/09/2025 às 23:51
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) - Jeferson Rudy/ Agência Senado

Clique aqui e escute a matéria

Os filhos e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais nesta quarta-feira, dia do julgamento sobre a suposta trama golpista pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), para enaltecer o voto do ministro Luiz Fux, mesmo antes de sua conclusão. Fux acolheu preliminares que poderiam anular o julgamento se ele for acompanhado por mais dois ministros na Primeira Turma do STF. Por enquanto, ele está isolado na posição.

No X (antigo Twitter), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) compartilhou diversos vídeos em apoio ao posicionamento do ministro. Em uma das publicações, que já ultrapassa meio milhão de visualizações, Flávio escreveu: “O que pedimos desde o começo era a aplicação da lei, independentemente da crença ou escolha política do ministro relator. Fux traz luz a todas as injustiças que Bolsonaro sofreu”.

Flávio também declarou que “o cardápio de nulidades - inquestionáveis - para anular toda a farsa conduzida por Alexandre de Moraes é infinito”, fazendo referência à condução do processo pelo ministro do STF.

Em outra postagem, o senador afirmou: “Fux nada mais está fazendo do que sendo juiz!”. O vereador Jair Renan Bolsonaro (PL-SC), outro filho do ex-presidente, também se manifestou. “Anula a inquisição”, escreveu em seu perfil.

Na mesma linha, o deputado federal General Pazuello (PL-RJ) também reforçou o discurso em favor da anulação do julgamento. Ainda na rede social X, o parlamentar escreveu. “O voto de Fux é um respiro para todos”. “ANULA TUDO”.

O PL, partido de Bolsonaro, também se manifestou nas redes, expressando apoio ao voto do ministro e defendendo a anulação do processo. “Fux mostrou imparcialidade diante da injustiça contra Bolsonaro”, “Fux honra a toga” e “ANULA TUDO”.

 
 

Leia também

Fux vota para anular ação penal sobre golpe por cerceamento de defesa
JULGAMENTO

Fux vota para anular ação penal sobre golpe por cerceamento de defesa

Fux cita incompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro
Justiça

Fux cita incompetência do STF para julgar ação contra Bolsonaro

Compartilhe

Tags