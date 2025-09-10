Polícia Civil deflagra operação "Fachada do Crime" contra tráfico e lavagem de dinheiro em Pernambuco e Rondônia
Ação cumpre quatro mandados de prisão e 13 de busca em Igarassu, Paulista, Recife, Limoeiro e Guajará-Mirim, com bloqueio de ativos financeiros
A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, nesta quarta-feira (10), a 53ª Operação de Repressão Qualificada de 2025, intitulada “Fachada do Crime”.
A ação, vinculada à Diretoria Integrada Especializada (DIRESP) e sob a coordenação da delegada Thayná Fioresi, da 3ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), tem como objetivo desarticular uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. As investigações tiveram início em março de 2022.
Foram cumpridos quatro mandados de prisão, 13 mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, todos expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista.
Mandados em diferentes cidades
A ação se concentrou nos municípios de Igarassu, Paulista, Recife, Limoeiro e também em Guajará-Mirim, no estado de Rondônia. Ao todo, 70 policiais civis participaram da execução da operação, entre delegados, agentes e escrivães.
A operação contou ainda com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil (DINTEL), do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE), da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEAP-PE) e da Polícia Civil de Rondônia.
Os detalhes sobre os alvos e resultados das apreensões serão divulgados posteriormente pela Assessoria de Comunicação da corporação.
