Previsão do tempo: Pernambuco tem quarta-feira (10) sem chuvas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Temperaturas variam entre 17°C e 34°C no estado; Sertão deve registrar maior calor e regiões litorâneas ficam com índices de umidade mais altos

Clique aqui e escute a matéria

A quarta-feira (10) em Pernambuco deve ser de tempo firme em todas as regiões do estado. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), não há previsão de chuvas significativas para hoje, com o céu variando entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia.

Tempo firme predomina

Na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte e Sul, a expectativa é de temperaturas mais amenas no início da manhã, com mínimas em torno de 20°C, subindo até os 31°C à tarde. A umidade relativa do ar pode cair de 100% pela manhã para até 40% durante o período mais quente do dia.

No Agreste, cidades como Caruaru registram mínima de 17°C e máxima de 31°C, também com queda acentuada da umidade à tarde. Já no Sertão, os termômetros variam entre 17°C e 34°C, com índices de umidade chegando a apenas 30% nas horas mais secas.

Com isso, esta quarta-feira segue sem previsão de precipitações em todas as regiões, mantendo o predomínio de tempo seco no interior e temperaturas elevadas, especialmente no Sertão. A Apac alerta para atenção à baixa umidade relativa do ar no período da tarde.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

