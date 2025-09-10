fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Pernambuco tem quarta-feira (10) sem chuvas

Temperaturas variam entre 17°C e 34°C no estado; Sertão deve registrar maior calor e regiões litorâneas ficam com índices de umidade mais altos

Por Eduardo Scofi Publicado em 10/09/2025 às 6:59
Catedral do Sagrado Coração de Jesus Cristo Rei - Petrolina/PE
Catedral do Sagrado Coração de Jesus Cristo Rei - Petrolina/PE - Cortesia/ Henrique Senna

A quarta-feira (10) em Pernambuco deve ser de tempo firme em todas as regiões do estado. Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac), não há previsão de chuvas significativas para hoje, com o céu variando entre parcialmente nublado e claro ao longo do dia.

Tempo firme predomina

Na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata Norte e Sul, a expectativa é de temperaturas mais amenas no início da manhã, com mínimas em torno de 20°C, subindo até os 31°C à tarde. A umidade relativa do ar pode cair de 100% pela manhã para até 40% durante o período mais quente do dia.

No Agreste, cidades como Caruaru registram mínima de 17°C e máxima de 31°C, também com queda acentuada da umidade à tarde. Já no Sertão, os termômetros variam entre 17°C e 34°C, com índices de umidade chegando a apenas 30% nas horas mais secas.

Com isso, esta quarta-feira segue sem previsão de precipitações em todas as regiões, mantendo o predomínio de tempo seco no interior e temperaturas elevadas, especialmente no Sertão. A Apac alerta para atenção à baixa umidade relativa do ar no período da tarde.

