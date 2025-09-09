Bandeira dos EUA é "novo símbolo da direita brasileira", diz NYT

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em ato em São Paulo, governadores e aliados fizeram discursos defendendo pautas como a liberdade e a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro

O jornal norte-americano The New York Times (NYT) fez uma postagem nesta terça-feira (9) nas redes sociais em que ressalta que a bandeira dos Estados Unidos "tornou-se o novo símbolo" da direita brasileira.

Com o título "O novo símbolo da direita brasileira: a bandeira americana", o jornal diz que os atos promovidos por movimentos da direita e grupos religiosos no último domingo (7), quando foi comemorado a independência do Brasil, foram marcados pela presença de bandeiras dos EUA como "homenagem ao presidente Trump" e "protesto contra a esperada condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro".

"O Dia da Independência do Brasil tornou-se o momento para o movimento nacionalista de direita do país ir às ruas, protestar contra a esquerda e hastear a bandeira brasileira. Este ano, a bandeira americana foi hasteada como uma homenagem ao presidente Trump, um sinal da mudança na imagem global da bandeira americana", diz a postagem do NYT.

"A bandeira também foi uma mensagem para manifestantes de direita que protestavam contra a esperada condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de planejar um golpe, nesta semana, e seus apoiadores adotaram as estrelas e listras com especial entusiasmo", completa.



Durante o evento, os manifestantes estenderam uma bandeira gigante dos Estados Unidos.

"Nossa bandeira é o Brasil e o povo brasileiro"



No post, o NYT destaca que, no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apareceu em fotos com "uma grande bandeira brasileira sendo carregada em um desfile do Dia da Independência, com a inscrição: "Nossa bandeira é o Brasil e o povo brasileiro".