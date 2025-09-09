Julgamento de Bolsonaro ao vivo: Moraes apresenta voto no STF
Supremo Tribunal Federal retoma, nesta terça-feira (9) análise de Jair Bolsonaro e sete aliados acusados de tentativa de golpe de Estado
Clique aqui e escute a matéria
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e de sete aliados é retomado nesta terça-feira (9) no Supremo Tribunal Federal (STF), com o momento mais aguardado do processo: o voto do relator Alexandre de Moraes.
Veja o julgamento ao vivo
Como será a sessão desta terça-feira
Responsável pela investigação, o ministro será o primeiro a se manifestar nesta fase, detalhando as penas que considera cabíveis em caso de condenação. Depois de Moraes, votam os ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. São necessários ao menos três votos para definir a condenação ou absolvição.
O julgamento deve seguir até a próxima sexta-feira (13) e envolve os militares e ex-ministros acusados de crimes como organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado:
- Generais Augusto Heleno e Walter Braga Netto;
- Ex-comandante da Marinha, Almir Garnier;
- Ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira;
- Ex-ministro da Justiça, Anderson Torres;
- Ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem;
- Ex-ajudante de ordens, tenente-coronel Mauro Cid.