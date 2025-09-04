Profissionais não habilitados e produtos vencidos: clínicas de estética são interditadas em Pernambuco
Inspeções ocorrerão semanalmente e vão seguir até o mês de novembro, tanto em municípios da Região Metropolitana do Recife quanto do interior
Clique aqui e escute a matéria
Três clínicas de estética localizadas no Recife e em Olinda foram interditadas após fiscalizações nos dias 2 e 3 de setembro.
As ações verificaram desde registros das clínicas na Junta Comercial e na Vigilância Sanitária à presença de profissionais qualificados para a realização dos procedimentos, armazenamento dos produtos, identificação e comercialização de substâncias proibidas e venda de produtos sem registros no Brasil.
Em Olinda, a Vigilância Sanitária interditou um estabelecimento por falta de licença sanitária, produtos com prazo de validade vencido e ausência de responsabilidade técnica.
Também foi constatado que uma profissional de fisioterapia estava realizando procedimentos cirúrgicos, que deveriam ser feitos por médicos e odontólogos. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional promoveu a suspensão cautelar do exercício profissional e a Polícia Civil instaurou inquérito policial.
Já no Recife, seis clínicas foram alvos das inspeções na última terça-feira, nos bairros de Boa Viagem e do Pina. Duas foram interditadas pela constatação de diversas irregularidades sanitárias.
Segundo as Promotoras de Justiça Helena Capela e Liliane da Fonseca Lima Rocha, as inspeções ocorrerão semanalmente e vão seguir até o mês de novembro, tanto em municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) quanto do interior do Estado.
Participaram da fiscalização o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), as Vigilâncias Sanitárias do Recife e de Olinda, os Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren-PE), de Medicina (Cremepe), de Odontologia (CRO), de Farmácia (CRF-PE) e de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) e a Polícia Civil.