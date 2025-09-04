fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Profissionais não habilitados e produtos vencidos: clínicas de estética são interditadas em Pernambuco

Inspeções ocorrerão semanalmente e vão seguir até o mês de novembro, tanto em municípios da Região Metropolitana do Recife quanto do interior

Por Laís Nascimento Publicado em 04/09/2025 às 10:41
Operação interdita três clínicas de estética no Recife e em Olinda
Operação interdita três clínicas de estética no Recife e em Olinda - Aline Sales/AMCS/Divulgação

Três clínicas de estética localizadas no Recife e em Olinda foram interditadas após fiscalizações nos dias 2 e 3 de setembro.

As ações verificaram desde registros das clínicas na Junta Comercial e na Vigilância Sanitária à presença de profissionais qualificados para a realização dos procedimentos, armazenamento dos produtos, identificação e comercialização de substâncias proibidas e venda de produtos sem registros no Brasil.

Em Olinda, a Vigilância Sanitária interditou um estabelecimento por falta de licença sanitária, produtos com prazo de validade vencido e ausência de responsabilidade técnica.

Também foi constatado que uma profissional de fisioterapia estava realizando procedimentos cirúrgicos, que deveriam ser feitos por médicos e odontólogos. O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional promoveu a suspensão cautelar do exercício profissional e a Polícia Civil instaurou inquérito policial.

Já no Recife, seis clínicas foram alvos das inspeções na última terça-feira, nos bairros de Boa Viagem e do Pina. Duas foram interditadas pela constatação de diversas irregularidades sanitárias.

Segundo as Promotoras de Justiça Helena Capela e Liliane da Fonseca Lima Rocha, as inspeções ocorrerão semanalmente e vão seguir até o mês de novembro, tanto em municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) quanto do interior do Estado.

Participaram da fiscalização o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa), as Vigilâncias Sanitárias do Recife e de Olinda, os Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren-PE), de Medicina (Cremepe), de Odontologia (CRO), de Farmácia (CRF-PE) e de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito) e a Polícia Civil.

